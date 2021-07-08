Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем традиционного международного шахматного турнира в испанской Севилье.

26-летний ереванский шахматист, набрав 6,5 очков из 7 возможных, единолично занял первое место и на 4 пункта улучшил личный рейтинг. Он на пол-очка опередил ближайших преследователей – испанца Анхелиса Де Дель Рио и украинца Руслана Погорелова. В турнире участвовало 132 шахматиста из 10 стран.

Наши соотечественники удачно выступили и на международном турнире в США. На прошедшем в Филадельфии турнире со звучным названием «World Open» Арам Акопян, записав на свой счет 7 очков в 9 партиях, занял 5 место среди шахматистов, поделивших 3-6 места.

Победителем стал местный гроссмейстер Ханс Ниманн, набравший 7,5 очков и опередивший по дополнительным показателям другого американца – Джона Майкла Берка. На 9 и 10 местах обосновались Владимир Акопян и Завен Андриасян, в активе которых по 6,5 очков.

Первый из них представлял США, а второй – Армению. В турнире шахматистов с рейтингом до 1800 очков победил выступавший за Армению Валерий Акопян.