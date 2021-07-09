Турция планирует перебросить боевиков из подконтрольных ей ближневосточных террористических организаций в Афганистан, в частности, в Кабул. По сообщениям ряда СМИ, со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, турецкие спецслужбы вербуют наемников в турецкие охранные компании с официальными контрактами и официально будут отправлять их в Афганистан. Со ссылкой на свои источники Центр отмечает, что турецкая сторона хочет сыграть на международном праве, зарегистрировав этих наемников в охранных компаниях и легализовав их присутствие в Кабуле.

Отметив, что вопрос о переброске наемников в Кабул все еще изучается, Центр указал, что процесс может начаться в сентябре текущего года. Также было отмечено, что наемники будут получать ежемесячную зарплату, которая варьируется от 2000 до 3000 долларов США. Основная задача наемников будет заключаться в защите кабульского аэропорта, правительственных объектов и штабов международных сил.

Центр подтвердил, что турецкие спецслужбы будут контролировать процесс отбора сирийских наемников, поскольку они не доверяют лидерам группировок наемников из Сирии.

Это сообщение по понятным причинам обошли своим вниманием основные мировые СМИ. Однако вспомним, что и переброску Турцией ближневосточных террористов в Арцах для участия в агрессии против второго армянского государства на стороне Азербайджана осенью 2020г. мир признал, что называется, скрепя сердце. Причем каждая сторона – что Запад, что Россия, – сделала это, исходя из своих геополитических соображений.

Остаются без внимания и неоднократные заявления представителей правительства Сирии о связи Турции с террористами. 8 июля замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате (страны-гаранты – Россия, Турция и Иран + международные наблюдатели) снова заявил, что Анкара оказывает поддержку террористическим группировкам в Сирии и не достойна быть страной-гарантом астанинского процесса по сирийскому мирному урегулированию. «Этот преступный режим (Турции) нарушает закон, и его разрушительная политика в отношении Сирии подтверждает то, что говорит Сирия с самого первого дня в рамках астанинского процесса: турецкий режим оказывает поддержку террористическим организациям и не заслуживает статуса быть гарантом в (астанинском) процессе, потому что он не выполняет свои обязательства», – цитирует Аймана Сусана ТАСС. По его словам, Турция ведет в Сирии политику отуречивания: “Это проявляется в том, что меняются методики преподавания в школах, меняются названия городов, деревень и селений, и, таким образом, идентичность меняется с сирийской на турецкую”.

Удивляться нечему, это обычная турецкая политика. Таким же макаром искусственно созданное в начале ХХ века большевистско-кемалистским сговором гособразование под названием Азербайджан действовало в Нахиджеване и Арцахе. Сегодня Алиев собирается вновь отуречить оккупированные в ходе агрессии 2020г. территории Арцаха.

Сегодня мало вспоминают о том, как Турция и Азербайджан привлекали наемников из числа террористических организаций к военным действиям против Арцаха и Армении. Баку и Анкара отрицают участие ближневосточных террористов в войнах против двух армянских государств. Но шила в мешке не утаишь. Размещенные в интернете многочисленные фото и видео, которые Азербайджан снимал для войны в Арцахе, говорят сами за себя.

Заигрывать с террористами Азербайджан начал еще в1990-е годы, нанимая их для участия в агрессии против Арцаха и Армении. В т.ч. чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым и афганских моджахедов, которых сегодня, по сообщениям СМИ, талибы выпускают из афганских тюрем.

Факт присутствия наемников-террористов в Арцахе в ходе азербайджано-турецкой агрессии осенью 2020г. с трудом, но были вынуждены признать и в Вашингтоне, и в Москве, и в Европе. Даже генсек Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт предупредил Турцию и ее руководство о тяжелых последствиях ее действий по использованию ближневосточных наемников против Арцаха и Армении.

В Арцахе на стороне Азербайджана воевали несколько тысяч боевиков из ближневосточных террористических организаций. По разным данным, от 2 до 4 тысяч. Двое из них – граждане Сирии Юсуф Алабет Аль Хаджи и Муххраб Мухаммад Аль Шхери, завербованные Азербайджаном, участвовавшие в войне против Арцаха и совершившие ряд военных преступлений 4 мая были приговорены судом общей юрисдикции Сюникской области Армении в Капане к пожизненному заключению по обвинению по ряду статей УК Армении – “Международный терроризм”, “Серьезные нарушения международного гуманитарного права в вооруженном конфликте” и “Наемничество”. Еще около 40 наемников-террористов, воевавших в Арцахе, Генеральная прокуратура Армении объявила в розыск.

Наемники-террористы были призваны выполнять такую “грязную работу”, как зачистка Арцаха от армян. Что они и делали вместе с азербайджанскими военнослужащими. Кроме того, бросая наемников на самые “горячие” участки, в основном близ границы с Ираном, Азербайджан стремился таким образом минимизировать собственные потери. Т.е. наемников использовали как расходный материал, пушечное мясо.

При этом, по рассказам самих наемников, вместо обещанных $2000-2500 платили им крайне мало или не платили вовсе. По данным проекта @wargonzo, 300 арабоязычных наёмников были расстреляны заградотрядами Азербайджана при отступлении в результате неудачного штурма Варанда (Физули). А ряд сирийский вооруженных группировок предъявили претензии своим турецким кураторам по поводу большого количества пропавших без вести боевиков, гонорар которых до сих пор не выплачен.

Кстати, после обнародования трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020г. о перемирии Москва и международное сообщество в целом потребовали вывести турецких наемников-террористов из оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха. Однако по этому поводу никаких сообщений нет. Не исключено, что они остались на территории оккупированных районов и могут перевезти туда свои семьи. Известно, что Баку и Анкара уговаривали семьи этих и других боевиков из террористических организаций отправиться жить на захваченные земли в Арцахе.

На фоне всего вышесказанного очень интригующе выглядит сообщение о подписании Генпрокуратурой России и Министерством юстиции Турции программы сотрудничества и совместной борьбы с терроризмом и киберпреступностью на 2021-2022гг. Неужели есть согласованный список организаций, которых обе страны считают террористическими, а Анкара откажется от использования своей террористической агентуры в политических и геополитических целях?