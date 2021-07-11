Боксер из Арцаха Эрик Арустамян обеспечил Армении первую медаль на проходящем в Грузии юношеском чемпионате Европы.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 46 кг наш соотечественник в блестящем стиле победил румына Даниила Михая. В чемпионате участвуют 115 девушек и 224 юноши из 30 стран. Кстати, Международная ассоциация любительского бокса установила на первенстве в Тбилиси призовой фонд в размере 208 тысяч долларов. Все победители соревнования получат по 4000, серебряные призеры – по 2000, а бронзовые медалисты – по 1000 долларов. США каждому. Спортсмены обеих полов соревнуются в 13 весовых категориях. Чемпионат завершится 11 июля.