Республика Армения стала 126-й страной, вошедшей в семью программы GLOBE. GLOBE – международная научно-образовательная экологическая программа, в рамках которой армянские студенты и ученые будут включены в международную сеть.

Управление по связям с общественностью и информации Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения сообщает, что директор Офиса внедрения GLOBE д-р Тони Мерфи рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Арменией.

«Мы ожидаем, что Армения при поддержке Бюро по внедрению GLOBE (GIO) в США и Регионального координационного бюро GLOBE Europe по Евразии в Чешской Республике реализует устойчивую программу в области науки и образования. Армения, добро пожаловать в семью наций GLOBE», – сказал д-р Тони Мерфи, директор Офиса реализации GLOBE.

Участие Армении в программе GLOBE обговаривалось и на недавней встрече и. о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна и чрезвычайного и полномочного посла США в РА госпожи Лин Трейси.

На встрече присутствовали и заместитель министра НОКС Артур Мартиросян, директор миссии USAID в Армении Джон Аллео, ответственный по политическим и экономическим вопросам посольства США Олег Сокола.

В ходе встречи Ваграм Думанян коснулся сотрудничества с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в частности, подписания в июне меморандума по программе GLOBE.

Исполняющий обязанности министра выразил уверенность, что программа GLOBE, являющаяся международной научно-образовательной экологической программой, наилучшим образом вовлечет армянских студентов и ученых в международную сеть, будет способствовать реализации новых совместных инициатив, тем самым внося свой вклад в развитие технологического образования в Армении.

Лин Трейси, подтверждая готовность продолжать и развивать многостороннее сотрудничество, подчеркнула и участие Армении в программе Глобального обучения и наблюдения за окружающей средой (GLOBE) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Учитывая множество климатических проблем, с которыми сталкивается мир, инновационные и интерактивные методы распознавания и защиты окружающей среды, предлагаемые программой GLOBE, сегодня более актуальны, чем когда-либо», – сказала Лин Трейси.