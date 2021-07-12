Судебный процесс над 13 армянскими военнопленными, проходящий в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен.

Как передает «Арменпресс», азербайджанские СМИ сообщили о переносе судебного процесса. Заседание было отложено в связи с отсутствием адвоката одного из обвиняемых.

Следующее судебное заседание назначено на 26 июля. На следующем судебном заседании ожидается окончание судебного разбирательства и выступление прокурора.

Судом идет над Рафиком Робертовичем Карапетяном, Гургеном Ованнесовичем Голаяном, Грайр Сережаевичем Тадевосяном, Вагаршаком Меружановичем Малояном, Сасуном Сейрановичем Егиазаряном, Арсеном Араиковичем Варданяном, Ваагном Эдиковичем Бахрикяном, Седраком Самвеловичем Согомоняном, Арменом Вазгеновичем Диланян, Мануком Ованесовичем Мартоняном, Мелсом Карапетовичем Анбарданяном, Андраником Вазгеновичем Микаеляном и Феликсом Аршаковичем Григоряном.