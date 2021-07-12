В целях максимального снижения риска распространения коронавирусной болезни карантин, объявленный в Республике Армения, продлен до 20 декабря 2021 года.

Как сообщает «Арменпресс», в Минздраве уточнили, какие требования применяются при въезде на территорию РА. При въезде на территорию Республики Армения требуется справка, выданная за 72 часа, удостоверяющая отрицательный результат теста на COVID-19, или сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что сертификат должен содержать информацию о дозах, установленных в соответствии с инструкцией по применению данной вакцины: в случае прививки в одной дозе – не менее 28 дней (4 недели) после введения, в случае более чем одной дозы -последняя доза, введенная как минимум за 14 дней до въезда.

Результат теста или свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 1 года (от 0 до 11 месяцев 29 дней). При отсутствии сертификата лицо подлежит забору пробы для ПЦР-исследования в точках забора проб, расположенных в аэропорту или в пункте пересечения сухопутной границы, обязательной самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Результаты ПЦР-исследования регистрируются в системе АРМЕД и предоставляются обследуемому не позднее 48 часов. В случае отрицательного результата ПЦР-исследования человек освобождается от самоизоляции. Сертификат ПЦР теста бывает либо на армянском, либо на русском, либо на английском языке, с указанием имени и фамилии исследуемого лица, номера документа, удостоверяющего личность, даты рождения (день, месяц, год), результатов исследования, даты отбора проб (день, месяц, год) и времени, подписанного руководителем организации и заверенного печатью организации.

Сертификат вакцинации на армянском, русском и английском языках на бланке, содержащим имя руководителя организации вакцинации с указанием имени вакцинированного человека, фамилии, идентификационного номера, даты рождения (день, месяц, год)и вакцины, серия, даты введения каждой дозы (день, месяц, год). Все должно быть подписано руководителем организации и проштамповано утвержденной организацией или содержать штрих-код (QR-код), с помощью которого можно проверить все требования к указанному свидетельству о вакцинации.

Возможно представление сертификата, на прием которого было получено согласие компетентного органа Республики Армения, на основе принципа взаимности. Человек также может предъявить свидетельство о вакцинации с помощью мобильного приложения или бумажную версию, созданную с помощью мобильного приложения.