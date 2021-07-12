Не так давно Дом-музей Ованеса Туманяна в Дсехе – филиал Музея литературы и искусства им.Егише Чаренца, – посетил давний друг музея, наш соотечественник из Москвы Руслан Мискарян.

И как всегда, он приехал не с пустыми руками, а с ценными подарками. Как сообщил «РА» директор Музея литературы и искусства им.Е.Чаренца Каро Варданян, Руслан Мискарян привез в подарок две великолепные фарфоровые подвесные (настенные) тарелки, которые, вместе с другими предметами, украшали стены рабочего кабинета в тбилиской квартире Ованеса Туманяна.

Их принадлежность подтверждает старая фотография, включенная в сборник Госиздата Армении, выпущенный в 1934 году под редакцией Эгише Чаренца, который хранится в неприкосновенном фонде Музея литературы и искусства им.Е.Чаренца.

Эти ценные экспонаты Руслану Мискаряну передал сын внучки Ованеса Туманяна Анаит – Ованес Арутюнян, который также живет в Москве и не в первый раз дарит музею бесценные реликвии, принадлежащие его великому предку.

«Книга, в которой была опубликована фотография рабочего кабинета Туманяна – сборник произведений писателя, в который вошли его стихотворения, поэмы. Это очень важный документ.

Вы знаете, что в наших памятных музеях много предметов, принадлежность которых дарители приписывают тому или иному известному деятелю.

То есть, зачастую единственным свидетельством подлинности экспоната являются слова дарителя. В случае же с тарелками все четко: мы понимаем, что они действительно принадлежали Туманяну. Фотография это подтверждает.

Потомки писателя очень доверяют Дому-музею Туманяна в Дсехе: знают, что все реликвии там хранят как зеницу ока. И спокойно передали тарелки в дар музею. Или, наприме

р, другой потомок Туманяна – его внучка Ирма Сафразбекян, которая очень требовательна, также много чего подарила и продолжает дарить музею. Два года назад она передала музею салатницу с ложкой.

Туманян был большой «кефчи»: часто по поводу и без устраивал застолья, собирал друзей. Эта салатница всегда стояла в центре стола во время обедов.

От имени коллектива музея и всех почитателей Туманяна хочу выразить огромную благодарность Ованесу Арутюняну и Руслану Мискаряну за пополнение экспозиции выставки дома-музея новыми бесценными экспонатами», – подытожил Каро Варданян.