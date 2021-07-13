Центральная избирательная комиссия приняла решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности и применении ареста в качестве меры пресечения в отношении экс-мэра общины Мегри Мхитара Закаряна.

Напомним, что господин Закарян является членом оппозиционного блока «Армения» и занимает 17-е место в предвыборном избирательном списке. Поскольку блок по числу мандатов занимает второе место в депутатском корпусе НС VIII созыва, можно считать, что он избранный депутат.

Напомним также, что новоизбранные депутаты парламента пока не получили мандаты, оппозиционные блоки «Армения» и «Честь имею» оспаривают итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня в Конституционном суде.

Мхитар Закарян уже заявил о намерении принять мандат депутата НС и 9 июля ушел в отставку с поста главы общины Мегри, после чего на днях он был арестован

Суд признал задержание бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна незаконным, но арестовал его на два месяца.

По сообщениям СМИ, Закарян обвиняется в присвоении средств из бюджета общины.