И. о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян рассказал о решении создать в Армении межведомственную комиссию по предотвращению проблемы маловодья.

В беседе с АРМЕНПРЕСС Папикян сказал, что хотя вначале год был хорошим, но после возникла проблема нехватки воды.

«Количество воды в реках, обслуживающих различные направления, сократилось почти на 80%. Это привело к тому, что все существующие водные ресурсы в основном потребляются. К этому добавилась и энергетическая проблема: как известно, в нынешщнем году Мецаморская атомная электростанция остановлена на длительный срок, и в этих условиях наши возможности с точки зрения энергетики довольно сложные.

Отключения в разных направлениях приводят к отказу насосов и множеству кризисов, с которыми мы пытаемся справиться. Комиссия создана для обеспечения людей водой в условиях нынешней засухи, а также для правильного использования имеющихся ресурсов», – сказал Папикян.

И. о. главы ведомства заявил, что на данном этапе проблемы с водой есть не только на орошаемых территориях, но и тех территориях, которые ранее не орошались, а имеющиеся водные ресурсы не могут обеспечить и те, и другие.

“В этом причина возникшего недовольства – весьма объективного, – но мы совместными усилиями должны попытаться справиться с этим”, – заключил Сурен Папикян.

Напомним, что решением исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна создана межведомственная комиссия для координации работ по предотвращению, ликвидации или смягчению последствий возможной засухи или маловодности, выявлению возможных проблем и оперативному реагированию, а также разработке Стратегии повышения эффективности ирригационной сферы.

Председателем межведомственной комиссии назначен и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.