Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление, касающееся визита аккредитованных в Азербайджане дипломатов на оккупированные территории Арцаха.

«Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Арцах полностью: “Строжайшим образом осуждаем организацию 10 июля 2021 года азербайджанскими властями визита на оккупированные территории Республики Арцах, включая город Шуши, сотрудников зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Подобными действиями Азербайджан пытается закрепить итоги агрессивной войны, развязанной им 27 сентября 2020 года при участии Турции и боевиков из международных террористических и экстремистских организаций против Республики Арцах.

Вновь подчеркиваем, что нынешняя ситуация является результатом неправомерных действий Азербайджана, который грубо нарушил основополагающие принципы международного права, такие как неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой и добросовестное выполнение международных обязательств.

Попытки Азербайджана легитимизировать нынешнее незаконное положение дел означают также оправдание агрессивной войны, сотрудничества с международными террористами и нарушений норм международного гуманитарного права и военных преступлений.

Вызывает сожаление, что зарубежные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане поддались на манипулятивные действия Баку, которые не только направлены на недопущение возобновления процесса всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и подрывают устои международных отношений, закладывая фундамент для признания итогов неправомерных действий приемлемой нормой.

Ни одно территориальное достижение, приобретенное в результате угрозы или применения силы, не должно быть признано законным.

Вновь заявляем, что территории Республики Арцах, включая город Шуши, захваченные Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов в ходе 44-дневной войны, согласно нормам международного права, являются временно оккупированными территориями.

Город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. Любая попытка его отторжения является грубым нарушением территориальной целостности Республики Арцах.

Восстановление территориальной целостности Республики Арцах и обретение Арцахом международной правосубъектности являются непременными условиями достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления прочного мира в регионе.

Призываем стран сопредседателей Минской Группы ОБСЕ предпринять все необходимые шаги, направленные на возобновление переговорного процесса с целью окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”.