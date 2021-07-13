Азербайджанские военнослужащие уже более 5 лет изменили русло притока Зварагет реки Мегри, он больше не впадает в реку.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

“Азербайджанцы специально изменили русло притока Зварагет, он больше не впадает в реку Мегри, поэтому, начиная с августа, в селах Нрнадзор, Шванидзор, Алванк возникают серьезнейшие проблемы, связанные с питьевой и с оросительной водой», – заявил Татоян.

Омбудсмен добавил, что у Армении есть широкие возможности поднимать эти вопросы в ООН, СЕ и в других международных структурах.