Армянские шахматисты удачно начали выступления на розыгрыше Кубка мира в Сочи.

В первой партии 1/128 финала Айк Мартиросян выиграл у замбийца Читумбо Мвали, Оганес Габузян – алжирца Билеля Белахсенея, Шант Саргсян – венесуэльца Педро Рамона Мартинеса Рейеса, а единственная наша участница женского турнира Элина Даниелян справилась с парагвайской шахматисткой Габриелой Варгас.

Рейтинговые лидеры отечественных шахмат Левон Аронян и Габриэль Саргсян вступят в борьбу с 1/64 финала. Первый из них сыграет с победителем пары Вахап Санал (Турция) – Боб Ченги (Австралия), а второй – с сильнейшим в противостоянии между Пауло Берсаминой (Филиппины) и Прагнанадхой (Индия).

Победно стартовали также наши соотечественники из других стран: Самуэль Севян (США), Давид Паравян (Россия) и Григор-Севак Мхитарян (Бразилия) не оставили шансов своим соперникам. Представляющий США Варужан Акопян свел первую партию вничью, а россиянин Рудик Макарян – проиграл.

На всех стадиях этого турнира матчи состоят из 2 партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого).

В случае равного результата играется тай-брейк – 2 партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; при равном счете 2 партии с контролем 10 минут + 10 секунд на ход; затем 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. В случае, если в этих матчах не будет выявлен победитель, то в решающей партии белые получают 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 61-го, ничья в пользу черных. Предложения на ничью не принимаются до 30-го хода. Финальный матч состоится 4-6 августа. Его участники получат право сыграть в турнире претендентов в 2022 году.

Общий призовой фонд мужского турнира составляет 1 892 500 долларов. Победителю соревнования достанется приз в размере 110 тысяч долларов. В женском турнире на кону 676 тысяч 250 долларов. Первый приз – 50 тысяч долларов. Финалистки и победительница матча за 3-е место получают путевки в турнир претенденток.

Обладательница Кубка мира определится 3 августа.