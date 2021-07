В Азербайджане продолжается психоз по поводу отказа аккредитованных в Баку послов ряда иностранных государств посетить оккупированный азербайджанцами осенью 2020г. арцахский город Шуши.

В первую очередь под удар алиевских карманных СМИ попали послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта – России, США и Франции. В посольства этих стран полетели запросы с просьбой прокомментировать отказ от поездки в Шуши, организованной, кстати, на уровне президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому, по официальной версии, хотелось ознакомить иностранных дипломатов “с ходом восстановления города Шуша и строительством аэропорта в Физули” (соответственно – Шуши и Варанда).

Французское посольство ответило лаконично: «Посольство Франции не комментирует расписание посла». Аналогично ответило посольство США: “Мы не комментируем детали расписания посла или причины, по которым он может или не может участвовать в некоторых мероприятиях”. Посольство России на момент написания материала продолжало отмалчиваться, но азербайджанские журналисты, пораженные схожестью как поведения, так и ответов дипведомств стран-сопредседателей МГ, не сомневаются, что российский ответ не будет сильно отличаться от французского и американского.

Азербайджанские СМИ, не без указки сверху, конечно, делают вид, будто искренне не понимают, что демарш стран-сопредседателей МГ стал ответом на бесконечное отнекивание официального Баку от возобновления переговорного процесса по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта в потугах избежать обсуждения вопросов статуса Арцаха, а также деоккупации захваченных Азербайджаном в ходе военных агрессий в 1990-х и в 2020г. арцахских городов и районов – г. Шуши с сопредельными районами, Гадрутского района, Шаумяновского, района, Геташенского подрайона, частей Мартунинского, Мартакертского районов.

Правда, предположение азербайджанских журналистов о том, что “согласованный отказ вызван желанием сохранить нейтралитет в карабахском конфликте” свидетельствует о том, что все они прекрасно понимают, хотя и недоумевают при этом, почему за прошедшие 30 лет вопрос о нейтралитете не возникал, хотя сопредседатели МГ ОБСЕ десятки раз ездили в Карабах и вели переговоры с властями Республики Арцах.

Да потому, коллеги, что, в отличие от вас, то бишь от Азербайджана, страны-сопредседатели, да и все члены Минской группы, может быть, за исключением Турции, хотя и это не факт, знали и понимали, что Арцах – полноценная и полноправная сторона конфликта. Арцах был признан таковой на Будапештском саммите ОБСЕ (декабрь 1994г.).

Между тем, в оккупированный Шуши отказались ехать послы не только России, США и Франции. В Баку функционируют более 60 иностранных посольств и представительств. Однако в Шуши поехали представители 46 дипведомств: послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции; временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В списке, помимо России, США и Франции, нет Германии, и даже Британии.

Что касается Германии, то посол Вольфганг Майнинг не впервые отказывается участвовать в устраиваемых Алиевым демонстрационных шоу-поездках по оккупированным территориям Арцаха. Еще в марте в Азербайджане поднялся по этому поводу вселенский хай, перешедший в угрозы в адрес германского дипломата типа того, что у него “возникнут проблемы во встречах с официальными лицами нашей страны, его не будут приглашать на разные мероприятия” и т.д. Сам г-н Майнинг на запрос Туран, отметил, что “решение о том, когда и куда направляются посол или сотрудники посольства, зависит от анализа всех факторов”, определяющим из которых “является вопрос о том, усилит ли это миссию посольства, как того требует Федеральное министерство иностранных дел Германии, и представляет ли поездка риски для безопасности или здоровья”.

Более того, он подчеркнул, что «в последний месяц политика федерального правительства в отношении региона Южного Кавказа была сосредоточена на прекращении эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и вокруг него” с целью ” положить конец боевым действиям и начать примирение между азербайджанцами и армянами”. Германия “призывает обе стороны возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для устойчивого урегулирования конфликта».

Нас удивило присутствие посла Греции в АР в списке визитеров в оккупированный Шуши. Не к лицу это дружественной Армении стране. Наше недоумение разделила греческая общественность. Греческое англоязычное издание Greek City Times в материале на эту тему от имени общественности осудило визит Никоса Пиперигоса, отмечая, что дипломат не мог не знать, что Азербайджан поддерживает Турцию в ее конфликте с Грецией в Восточном Средиземноморье.

С иранским послом в Шуши и вовсе произошла загадочная ситуация. В списке визитеров он присутствует, но ТГ “Талышская правда” в статье “Куда спрятали посла Ирана в Шуше?” задалось вопросом, почему “нет ни единой фотографии посла Ирана в Шуше, ни в шушинской мечети где он обязательно совершил бы намаз, или вместе с делегацией послов”…

Как бы ни хорохорился Алиев, пытаясь представить себя “освободителем” и узаконить военную агрессию и оккупацию Арцаха, он так или иначе наталкивается на неприятие ведущих акторов международного сообщества, которые, несмотря не геополитические разногласия, знают истинное положение дел и who is who.

Если пока они Азербайджану и Алиеву, в частности, не напоминают об этнических чистках и военных преступлениях против армянского населения, народа Арцаха и уже и Армении, это не значит, что кровавые деяния азербайджано-турецких режимов забыты. При “геополитической целесообразности” им припомнят все.

Попытки Азербайджана легитимизировать нынешнее незаконное положение дел означают также оправдание развязывания агрессивной войны, сотрудничества с международными террористами и нарушений норм международного гуманитарного права и военных преступлений, отмечает МИД Республики Арцах.

“Территории Республики Арцах, включая город Шуши, захваченные Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов в ходе 44-дневной войны, являются временно оккупированными территориями согласно нормам международного права… Восстановление территориальной целостности Республики Арцах и обретение Арцахом международной правосубъектности являются непременными условиями достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления прочного мира в регионе”, – подчеркивает арцахское внешнеполитическое ведомство