Одно из главных направлений работы Национального киноцентра Армении (НКА) последних лет – забота и сохранение нашего кинонаследия, которое, по словам директора НКА Шушаник Мирзаханян, находится в «очень расстроенном состоянии». Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону год назад по ее настоянию в НКА был создан Отдел кинонаследия, которым руководит Виген Галстян.

В планах новосозданного отдела не только архивирование нашего кинодостояния, но много интересных программ, среди которых, в частности, проведение в этом году фотовыставки работ недавно ушедшего из жизни известного кинооператора Рудольфа Ватиняна, приуроченной к его 80-летнему юбилею.

На выставке будут представлены фотографии, которые он делал во время съемок. А снял он такие известные фильмы, ставшие классикой армянского кинематографа, как «Хатабала”, “Этот зеленый, красный мир”, “Рыжий самолет”, “Приехали на конкурс повара”, “Песнь прошедших дней”, “Танго нашего детства”, “Дыхание” и др.

Пленки фотографий Ватиняна сохранились, их распечатают и представят широкой общественности. «Нужен серьезный подход к нашему кинонаследию. Оно очень важно: это наша история. Она в каждом кадре на старых пленках. Наследие – это нечто уникальное. И это позиция не моя или Киноцентра, а мировой подход.

Любая нация, имеющая свое кино, историю, именно так относится к своему кинонаследию. Мы, например, нашли видематериалы со съемок фильмов: так называемый формат «фильм о фильме». В последние годы существования СССР в Армении стали снимать съемочный процесс и мы собираемся оцифровать эти материалы и показать зрителям»,- отметила Шушаник Мирзаханян.

Когда за дело берется киножурналист

Сейчас в Отделе кинонаследия НАК вовсю идет работа по систематизации киноархива, различная исследовательская и организационная работа. Работы сотрудникам отдела добавил и известный киножурналист, редактор журнала “Ереван” Артавазд Егиазарян, который недавно передал Национальному киноцентру Армении ценные архивные материалы, непонятным образом вывезенные с территории киностудии “Арменфильм” много лет назад.

Эти ценные архивные материалы берутся на учет, будут оцифрованы и, в отличие от других архивов, не будут «прятаться», а станут достоянием общественности – будут выставлены в открытом для всех общественном киноархиве.

Нам удалось связаться с Артаваздом Егиазаряном, который рассказал историю появления у него ценных материалов, связанных с нашим кино.

«Папки и материалы, которые я передал Национальному киноцентру Армении, лежали очень давно, наверное, лет 8-9, еще со времен, когда существовал большой «Ереван продакшнс». Об истоках того, как они попали в журнал «Ереван», я не знаю: кто их принес в редакцию, как это получилось.

Предполагаю, что были какие-то съемки или дела на «Арменфильме» в тот период, когда там был «проходной двор». Никто там ни за чем не следил, не охранял… И вот кто-то увидел, подобрал и вынес оттуда. А поскольку я в коллективе был человеком, отвечающим за кино, эти папки в итоге передали мне, чтобы я разобрался.

Я полистал, сказал отлично, и все это лежало у нас в архиве. После этого мы несколько раз меняли офис, переезжали, и я все время таскал с собой эти документы с места на место. Понимал только, что нужно сохранить. К счастью, началась программа возрождения армянского киноархива, и я понял, куда нужно отдать материалы.

С Вигеном Галстяном мы были знакомы давно и все сошлось. Я очень рад, что теперь они оказались нужны. Там просто шикарные документы есть. Например, официальный запрос Параджанова по фильму «Ара Прекрасный». Также есть другие официальные документы: протоколы заседаний худсовета, письма, были документы, связанные с документальными съемками, которые делали после землетрясения.

Еще одна папка, точнее альбом, в который вклеены вырезки – газетные и журнальные заметки советского периода, связанные с продукцией «Арменфильма». Может, их собрал кто-то из сотрудников «Арменфильма» по заданию или велению сердца… Такой вот мониторинг прессы за несколько лет», – рассказал нашей газете Артавазд Егиазарян.

Мы поинтересовались и о кинопленке, которую редактор журнала «Ереван» также передал Национальному киноцентру Армению. С ней была другая история: к нему она тоже попала совершенно случайно и из другого места – из будки киномеханика теперь уже бывшего кинотеатра «Россия».

«На территории бывшего кинотеатра недавно было мероприятие – большой концерт, мы до него просто с друзьями там походили и в будке киномеханика возле проектора я увидел эту пленку. Может быть, последний фильм, который показывался в кинотеатре перед закрытием… В Малом кинозале «России» всю мебель «выдернули», но территория пока, так сказать, есть.

Там в будке киномеханика лежат махины – большие кинопроекторы, и рядом валялась эта пленка. Я подобрал ее, а потом передал Вигену Галстяну, который для архива также собирает и сортирует кинопленки. По первым кадрам я, честно говоря, не понял, что это за фильм.

Может, он и не армянский, поскольку в кинотеатре показывали самые разные киноленты. В любом случае сотрудники Национального киноцентра разберутся. Кстати, на территории бывшего кинотеатра «Россия» есть небольшая комната, в которой до сих пор висят старые плакаты. Там на территории периодически проводятся концерты и можно придти и посмотреть», – отметил редактор журнала «Ереван».