Любимый мультперсонаж многих поколений – Чебурашка в июле отмечает свое 55-летие! А не скажешь, поскольку этот милый зверек совсем не изменился за более чем полувековую жизнь. Хотя, когда его только создавали на «Союзмультфильме», образ этого милого зверька, который сам не знает, кто он, дался нелегко. Сначала это был довольно уродливый зверек, но общими усилиями, включаю Юрия Норштейна (ножки укоротили, ушки увеличили), Чебурашка стал милым, обаятельным и зажил своей жизнью. Надо сказать, что отсчет возраста Чебурашки ведется не с даты выхода первого мультфильма о нем, а книги писателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», которая вышла в свет в 1966 году. Чебурашка был однимиз главных героев книги и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен.

Ну, а для тех, кто любит и помнит Чебурашку, Россотрудничество запустило акцию Cheburashka day. Все желающие могут поздравить любимый персонаж с днем рождения. Причем не только мальчишки и девчонки, а также их родители. Чебурашка ждет свои подарки: это могут быть записанные видеовыступления: исполение песни или танца, декламация стихотворения или другое обычное или оригинальное поздравление. Записи выступлений нужно отправить на почту и Чебурашка обязательно увидит их.

И еще несколько интересных фактов из жизни Чебурашки

Чебурашке и Крокодилу Гене установлено много памятников: в Хабаровске, Кременчуге, Ялте, Ижевске, подмосковном Раменском и т.д.

У Чебурашки есть свой музей: его открыли в мае 2008 года в Москве на территории детского сада №2550.

Чебурашка 4 раза был талисманом российской олимпийской команды и трижды менял свой цвет. На Олимпиаде Афины-2004 он был коричневым, в Турине- 2006 белым, в Пекине-2008 красным, а в Ванкувере-2010 синим.

Чебурашку очень любят в Японии и ласково зовут его Чеби. Фактически это их национальный герой. В 2003 году фирма SP International приобрела у Российской Федерации права на распространение в Японии фильмов о Чебрашке до 2023 года.