В рамках 74-го Каннского кинофестиваля 14 июля в кинотеатре «Олимпия-3» будет показан фильм режиссера Норы Мартиросян «Когда утихнет ветер», снятый при финансовом содействии Национального киноцентра Армении (совместное производство Франция-Армения-Бельгия).

Как сообщает Арменпресс, фильм будет показан как фильм, включенный в официальную программу 73-го Каннского фестиваля в 2020 году и в программу ACID в Каннах, который был представлен на фестивале как армянский фильм.

Показ состоится в присутствии режиссера и продюсера. Вход будет открытым и бесплатным.

Режиссер картины Нора Мартиросян, сценаристы Нора Мартиросян и Эммануэль Пагано, оператор Симон Рока, продюсер Джули Паратян, сопродюсеры Ани Орсканян и Анабель Незри.

Фильм «Когда утихнет ветер» рассказывает об аудиторе аэропортов, французе по национальности Алене, который прибыл в недавно построенный аэропорт Республики Арцах. Эта самопровозглашенная страна, окруженная вражескими государствами и с неопределенными границами, после войны за независимость пытается встать на ноги.

Ален для его открытия должен определить, соответствует ли этот аэропорт международным стандартам. Во время разговоров с персоналом аэропорта Ален постепенно открывает для себя страну, которая даже не упоминается на некоторых картах, но которая действительно существует, с ее жителями, с ее правительством, ее системами и ее культурой.

Фильм является совместным кинопроизводством Армении, Бельгии и Франции. Продюсерами фильма выступили продюсерские компании трех стран: армянская «anEva production», французская «Sister productions», бельгийская «Kwassa Films». Фильм «Когда утихнет ветер» был снят при финансовом содействии Министерства НОКС Армении и Национального киноцентра Армении.