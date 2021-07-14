Инцидент зарегистрирован на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы 14 июля около 10:30 утра.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Армении. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения своих боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники.

После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий Вооруженных сил Республики Армения получил смертельное огнестрельное ранение. С азербайджанской стороны так же есть потери.

Министерства обороны Республики Армения решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны, и предупреждает, что будет нанесен серьезный ответ. Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.