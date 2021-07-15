Страны, представленные послами, посетившими по приглашению Азербайджана оккупированные армянские территории Арцаха, не провели глубокого анализа правовых и эмоциональных аспектов арцахской проблемы, а некоторые страны просто хотят получить экономическую выгоду от политики Азербайджана.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил региональный политолог Армен Петросян, коснувшись приглашения послов указанных стран в МИД Республики Армения.

По словам аналитика, приглашение глав аккредитованных в Армении дипломатических миссий стран, послы которых посетили Шуши по приглашению Азербайджана, и выражение недовольства армянской стороной очень правильно.

«Понятно, что задержка приглашения была связана с создавшимся в МИД положением. Мы надеемся, что после урегулирования ситуации МИД Армении будет гораздо более активным в вопросе продолжающихся недружественных, амбициозных и дестабилизирующих действиях Азербайджана, в том числе, не только на дипломатическом фронте, но и в политической, военной, культурной, гуманитарной и других сферах», – сказал Армен Петросян.

Отвечая на вопрос, повлияет ли приглашение послов в МИД на позицию их стран по Нагорному Карабаху, Армен Петросян подчеркнул, что он не считает, что такой шаг по приглашению Азербайджана означает, что они разделяют позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху. Карабах.

«На мой взгляд, лица, принимающие решения в странах послов, посетивших по приглашению властей Азербайджана оккупированные территории Арцаха, либо глубоко не проанализировали моральные, эмоциональные, а также правовые стороны проблемы, либо, просто имея некоторые узкие цели, пошли на такой шаг, ожидая от Азербайджана определенных шагов или выгоды.

Не будем забывать, что власти Азербайджана пытаются реализовать активные экономические и реабилитационные программы в подконтрольных им регионах Республики Арцах. Я думаю, что некоторые страны просто намерены использовать эту политику, и хотят получить там определенные экономические и материальные выгоды», – сказал наш собеседник.

13 июля Департамент СМИ и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении сообщил, что главы дипломатических миссий стран, послы которых участвовали в визите, организованном властями Азербайджана 9-10 июля, были приглашены в МИД Армении.

Послам были переданы ноты правительствам их стран, в которых говорилось, что Армения визит аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей на оккупированные территории Арцаха, в том числе в Гадрут, в исторический центр Арцаха, город Шуши, которые подверглись этнической чистке, где азербайджанскими вооруженными силами были совершены военные преступления и массовые зверства, считает абсолютно неприемлемым.

Подчеркивалось, что власти Азербайджана такими мерами пытаются узаконить агрессию против народа Арцаха, усилить собственные претензии на силовое разрешение конфликта. Участие послов в таких визитах, по мнению МИД РА, противоречит «духу сотрудничества с этими странами», а также позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи Армения призывает воздерживаться от любого применения силы, которое могло бы подорвать региональный мир и безопасность.

«Применение силы и массовые зверства не могут разрешить нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ – сопредседательства единственного международного мандата», – заявили в МИД Армении.

9-10 июля по приглашению правительства Азербайджана дипломатические представители 46 стран, аккредитованных в Баку, посетили территории Республики Арцах, оккупированные вооруженными силами Азербайджана, в том числе и культурную столицу Арцаха – Шуши. Однако послы сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США – отклонили приглашение Алиева. Азербайджанские СМИ охарактеризовали этот шаг сопредседателей как «демарш» против Алиева.

Среди послов, посетивших Шуши, были послы Турции, Италии, Австрии, Швеции, Израиля, Китая, Японии, Беларуси и Украины.