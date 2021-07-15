Ереванский «Алашкерт» в труднейшей борьбе преодолел первый отборочный раунд Лиги чемпионов по футболу.

В ответной игре победитель первенства Армении на своем поле ценой больших усилий сломал сопротивление валлийского клуба «Коннас-Ки», выездной матч с которым неделей ранее завершил со счетом 2:2. Прежде голы, забитые в гостях, обеспечили бы армянскому клубу комфортное преимущество, однако в этом сезоне УЕФА отменил старое доброе правило, придававшее уникальность еврокубкам. Впрочем, специалисты придерживаются иного мнения, а им, как говорится, видней.

В новых реалиях чемпионам Армении и Уэльса в Ереване пришлось играть до победного конца. А это было нелегко, учитывая, что соревноваться им пришлось при сильном ветре и под проливным дождем. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в овертайме – на 113-й минуте 28-летний французский полузащитник «Алашкерта» Венсан Безекур принес нашей команде долгожданную победу.

Подопечные Александра Григоряна, выиграв двухматчевое противостояние с общим счетом 3:2, прошли во второй квалификационный этап, в котором встретятся с молдовским «Шерифом», оставившим за бортом турнира албанскую «Теуту». В двух матчах тираспольцы победили со счетом 4:0 и 1:0. Дуэль сильнейших клубов Армении и Молдовы состоится 21 и 28 июля.