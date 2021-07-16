Азербайджан, оказавшись в такой ситуации после последней войны в Арцахе, предпринимает практические шаги и по захвату Сюника, открывая новый «зангезурский геополитический фронт».

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, призывая протрезветь наконец, разобраться в происходящем и быть готовым к новой агрессии со стороны Азербайджана.

По словам главы МИД, хотя Арцах сейчас находится в «реанимационном отделении» и арцахский «щит» сломлен, но не уничтожен. Давид Бабаян подчеркнул, что позиция официального Степанакерта остается неизменной: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана.

– Господин Бабаян, президент Азербайджана заявил, что согласно полученной им «неофициальной информации, Армения не готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном». Комментируя это заявление, и. о. вице-премьера Армении Тигран Авинян сказал, что до тех пор, пока вопрос статуса Арцаха не будет окончательно решен, сложно будет говорить о каких-либо других решениях. На Ваш взгляд, о каком соглашении говорит Алиев, с какой целью он делает подобное заявление и насколько сейчас вообще реально говорить о заключении мирного договора, учитывая весь комплекс тех сложных проблем, которые мы сегодня имеем в сфере арцахского вопроса и армяно-азербайджанского конфликта.

– Скажу следующее. В целом, мы должны сосредоточиться не на тех юридических идеях, которые озвучивает Алиев, например, договор, соглашение, мир и т. д., а на новой теме, которую он уже ввел в обращение. Она была очень предсказуемой, и о ней мы говорили в течение многих лет.

Кажется, все понимали, но теперь они задаются вопросом: «Как это? Что происходит?» Алиев открыл новую геополитическую тему, он открыл новый геополитический фронт – Зангезурский фронт. И это уже стало предметом обсуждения, это стало реальностью. В течение многих лет мы говорили, что если, не дай бог, Арцах ослабнет, мать-Армения окажется в смертельной опасности, некоторые думали, что Арцах – это обуза, они будут жить хорошо и избавятся от нее. Нет, не будет. Вы видите, Арцах ослаб, и открылся зангезурский фронт. Сейчас Азербайджан ведет процесс открытия Зангезурского геополитического фронта.

– И что это означает?

– Это означает, что после того, как Арцах оказался в такой ситуации – в геополитическом, психологическом, экономическом, в других отношениях, мы оказались в отделении реанимации – этот щит сломлен. Он разрушен, но не уничтожен, и теперь открылся другой фронт, Зангезурский фронт.

Что они делают? Они всегда говорили, что «Зангезур – азербайджанский» и другие подобные абсурдные вещи. Сейчас они начали претворять в жизнь этот проект. Они создали «Восточный Зангезурский экономический район».

Кстати, создание этих экономических зон – это первый шаг. Потом эти экономические районы превратятся в регионы или в вилайеты. Но дело в том, что в Азербайджане никогда не было экономической, культурной или административной единицы под названием «Восточный Зангезурский экономический район», и вообще никакой экономической, культурной или административно-территориальной единицы, носящей имя Зангезур, в Азербайджане никогда не было. Теперь они создали эту экономическую зону. Завтра она будет преобразована в административную единицу.

Если есть «Восточный Зангезур», а мы сказали, что он его создал, он начнет говорить и о «Западном Зангезуре». Алиев вчера уже говорил об этом. Он сказал, что «Западный Зангезур, оккупированный Арменией, должен быть освобожден».

И что он сделал? Он «Восточной экономической зоной назвал Зангезур», ранее называвшийся Кельбаджар-Лачинский экономический район, хотя они не контролировали его, и включил в нее тот же Кельбаджар, Карвачар, а также южную часть Гадрута, теперь называемую Джабраилом. Другими словами, ни Джабраил, ни Карвачар исторически не назывались Зангезуром.

Так почему он так это назвал? Чтобы создать концепт «Западный Зангезур» на этой территории и запустить этот процесс. И это почти весь южный бассейн озера Севана, Вайоц Дзора и Сюникской области. И он уже сделал первый шаг, запустив эту концепцию в оборот. И он говорит даже не о Мегри, а о «Зангезурском коридоре». Другими словами, этот геополитический фронт уже заработал.

Надо протрезветь, понять, что происходит, быть готовыми. Они подходят к этому делу очень подготовленными. Это тоже нужно учитывать. Они идут шаг за шагом. Сначала экономический район, потом он будет преобразован в административный район. И вот уже заработало.

Поэтому они будут постоянно делать подобные заявления. Если захочет мирного договора, он скажет: «Дайте мне Западный Зангезур», «Дайте мне Геокчай», что означает Севан, «Дайте мне Ереван». И это уже происходит. Направления их основных геополитических ударов предельно ясны. Они самые честные враги. они никогда не скрывают своих истинных намерений.

– Господин Бабаян, исполняющий обязанности премьер-министра сказал, что Азербайджан делает заявления о так называемом «коридоре», чтобы сорвать работу трехсторонней рабочей группы и предотвратить открытие региональных коммуникаций.

– Смотрите. Мы должны различать транспортные коммуникации и геополитические концепции. Он не говорит дорога, проходящая через Мегри, он говорит «Зангезурский коридор», «Западный Зангезур», «Восточный Зангезур». Это уже геополитика, понимаете?

– Ереван говорит, что коридора нет, но дорогу можно открыть. А что азербайджанцы подразумевают под «коридором»?

– «Коридор», по их мнению, является первым шагом на пути к присоединению «Западного Зангезура». Вот как это следует понимать. Понятия «Западный Зангезур» и Турция-Азербайджан означают постепенное присоединение наших армянских скал к Азербайджану. Они так и думают – не нужно питать никаких иллюзий.

– То есть, Вы думаете, после оккупации большей части Арцаха Азербайджан перейдет к оккупации Сюника?

– Он уже перешел к этому. Просто не стремительно, без объявления широкомасштабной войны, а постепенно.

– Извините, но, в данной ситуации речь идет о мирном соглашении, открытии дорог, восстановлении транспортного сообщения, разблокировании, демаркации, разграничении. А Вы говорите, что Азербайджан фактически приступил к реализации своего плана по захвату Сюника, разве сейчас такие разговоры не странны?

– Алиев когда-нибудь скрывал свои намерения? Он открыто заявляет об этом. В этом нет ничего странного, ведь есть разные подходы, разные идеи, разные мировоззрения. Это их мировоззрение.

– Г-н Бабаян, в условиях нового статус-кво, сложившегося после войны, идут разговоры о мирном соглашении, возобновлении переговоров и т. д. Ереван говорит, что приоритетом является уточнение статуса Арцаха, Азербайджан делает другие заявления. Где же в этих разговорах Арцах? Разве Республика Арцах не другая тема? Какая позиция у Арцаха? Сейчас никто не спрашивает мнение Арцаха?

– Мнение Арцаха осталось неизменным: мы никогда не будем частью Азербайджана. Это должен понимать каждый. Например, послы встали и поехали в Шуши. Фактически, они этим сказали Азербайджану: «Арцах – ваш». Для нас это неприемлемо. Мы говорим, что здесь есть два варианта. Либо мы будем стоять до конца, до последней капли крови, и погибнем, либо мы все уйдем отсюда, весь народ. Другого варианта нет, мы не будем частью Азербайджана. Это просто. Это наша позиция.

– Хорошо. В таком случае, как официальный Степанакерт представляет себе статус Арцаха в ближайшем будущем, учитывая военно-политическую ситуацию, в частности, присутствие российских миротворцев и российских войск в Арцахе?

– Самоуправляемая, независимая страна, отдельный субъект, играющий свою геополитическую роль в регионе. Мы должны действовать как геополитическое образование.

– Независимая республика, которая потом будет стремиться присоединиться к Армении, или которая войдет в состав России или получит другой статус?

– Посмотрите. Это вопрос далекого будущего, о котором сейчас неправильно рассуждать, выдумывать историю Кикоса. Самое главное, мы не будем частью Азербайджана, мы сохраним свой суверенитет. А потом посмотрим.

– Благодарю за интервью, господин Бабаян.Интервью вел Арам Саркисян.