Госдепартамент США выразил свое содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что США поддерживают процесс сопредседательства Минской группы ОБСЕ на принципах территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Госдепартамент США, отвечая на вопросы Армянской службы «Голоса Америки».

Коснувшись недавней встречи госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Франции Ле Дриана в Вашингтоне, в которой обсуждался и мирный процесс Нагорного Карабаха, Госдепартамент повторил распространенную французской стороной информацию. Согласно этой информации на встрече глав дипломатических ведомств Франции и США в Вашингтоне стороны, как сопредседатели Минской группы, говорили о совместных действиях, которые помогут достичь между Арменией и Азербайджаном долгосрочного мира.

«Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью, и хорошо осведомлены о гуманитарных потребностях в регионе», – сказал он.

Армянская служба «Голоса Америки» также задала вопрос о визите группы послов и дипломатов, аккредитованных в Азербайджане, на территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана. Госдепартамент США подчеркнул, что не будет комментировать график работы посла. В Госдепе не стали комментировать и подробности, касающиеся графика работы послов Франции и России.