Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал решение правительства о предоставлении жилья семьям погибших, без вести пропавших военнослужащих, лиц с ограниченными возможностями первой группы, семьям, лишившимся жилья в результате войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Для обеспечения зарегистрированных бенефициаров жильем жилищным фондом будут проведены следующие работы:

В Степанакерте возводятся многоквартирные дома примерно на 1 200 квартир;

В сельских местностях республики строится не менее 20 новых жилых кварталов, в которых будет построено более 2 297 жилых домов для вынужденных переселенцев из более чем 36 населенных пунктов. Для 1 809 домов будут заложены фундаменты, возведение их из легких конструкций будет осуществляться в рамках различных благотворительных программ;

На первичном рынке квартир Степанакерта будет закуплено около 1000 квартир. На вторичном – более 500 квартир;

Около 70 квартир будет куплено на первичном рынке регионов республики, около 1 000 единиц квартир будет куплено и отремонтировано на вторичном рынке;

В рамках программы будет обеспечено благоустройство строящихся поселков, строительство или реконструкция инфраструктуры, благоустройство жилых массивов.

Программа финансируется государственным бюджетом Республики Армения, государственным бюджетом Республики Арцах, Всеармянским фондом «Айастан» и другими фондами, не запрещенными законом.

«В ближайшее время я отдельно коснусь деятельности Всеармянского фонда «Айастан». Посредством таких программ мы решим жилищную проблему всех наших граждан, которые нуждаются в жилье. Хочу отметить, что действуют и довоенные государственные жилищные программы, и правительство продолжает выполнять свои обязательства и перед остальными группами льготников», – написал Арутюнян.

Ознакомиться с этой программой можно по следующей ссылке.