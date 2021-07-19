В телефонном разговоре с корреспондентом “Арцахпресс” певица, поделившись впечатлениями о концерте, отметила:«В эти дни я гастролирую по разным городам Египта, потому что мне очень интересна культура этой страны.

Когда я приехала в Хургаду, нужно было упомянуть свою профессию при заполнении листовок на ресепшене, где узнали, что я певица. Вот так мне и предложили дать концерт.

Мне очень сложно было согласиться с предложением, потому что мы живем в тяжелые времена после войны, но поскольку мы должны показать свои культурные ценности всему миру, показать, что наш дух непоколебим, мы твердо стоим, я, как гражданка Арцаха, согласилась спеть », – отметила Л. Мартиросян.По ее словам, начало концерта было объявлено песней «Хоровел». «Потом я спела песню «Арцах», во время которой на большом экране был показан флаг Арцаха. Я была очень горда, когда прозвучал арцахский «Хоровел», когда наш триколор был показан на глазах у всех», – подчеркнула певица.