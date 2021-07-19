В минувшую субботу поздно вечером Конституционный суд Армении огласил свой вердикт относительно иска четырех политических сил, оспаривающих итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня с.г.

Высшая судебная инстанция страны, после почти недельного обсуждения вопроса, оставила в силе решение Центральной избирательной комиссии – в выборах победила партия «Гражданский договор» (получила 688 тысяч 761 голосов) – 53,9 процента избирателей. По-прежнему второе место занимает возглавляемый вторым Президентом РА оппозиционный блок «Армения» (269 тыс. 471 голосов) – 21,09%, На третьем месте также оппозиционный блок «Честь имею» во главе с экс-директором СНБ Артуром Ванецяном (66 тыс.650 голосов) – 5,22%.

Напомним, что после выборов предвыборные оппозиционные блоки «Армения» и «Честь имею», а также партии «Айоц Айреник» и «Зартонк» обратились в КС по оспариванию результатов выборов.

Столь масштабное дело (четыре иска суд рассматривал в комплексе, и принято объединенное решение), заметим, КС рассматривал впервые. Да и в Армении нет прецедента изменения результатов общегосударственных выборов.

К каким шагам прибегнут после вердикта КС оппозиционные силы – и прибегнут ли вообще, – покажет, конечно, время.

Премьер не будет избран – его назначит Президент

После оглашения решения КС и по окончательным результатам ЦИК мандаты в НС VIII созыва, напомним, распределились следующим образом: партия «Гражданский договор» – 71 мандат, блоки «Армения» и «Честь имею» – соответственно 29 и 7.

Три эти силы из 25 соперников по итогам июньских внеочередных выборов получили парламентское представительство. И возглавляемая и.о. премьер-министра политическая сила обладает 60 процентами мандатов.

Кстати, эта сила, согласно Конституции Республики Армения, могла избрать премьер-министра, сформировать правительство уже в случае получения 50% + 1 мандатов. Ныне – тем более.

Однако на этот раз в Национальном Собрании длительная процедура избрания главы правительства (выдвижение кандидата, выступления) не состоится, не будет и голосования, ибо п.1 ст.149 Конституции гласит: «Президент Республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством, сформированным в порядке, установленном статьей 89 Конституции». А ст.89 касается состава Национального Собрания и порядка выборов в НС.

Не приходится сомневаться, что новоизбранное парламентское большинство на пост премьера представит своего лидера – и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, который и сформирует новое правительство.

В стране с парламентской формой правления 71 мандат (из 107 – именно столько мандатов будет в новоизбранном НС VIII созыва) – фактор весьма важный для функционирования всех сфер страны, и в то же время – колоссальная ответственность в, мягко говоря, оказавшейся в весьма сложной ситуации стране. Не говоря уже об оправдании вотума доверия 668 тысяч граждан. Во все времена и в любых странах ответственность всегда лежит на правящей силе – и это естественное правило никто не может отменить. Так что народ ждет обещанных реформ.

И еще: согласно законодательству РА один из трех вице-спикеров НС должен быть представителем оппозиции, еще двое – председателями постоянных комиссий.

Опыт недолгой истории парламентаризма независимой Армении показывает, что голос оппозиции хотя и слышим с главной трибуны страны, однако не способен оказать какого-либо воздействия на принятие или непринятие того или иного закона, влиять на то или иное явление.

Посмотрим, что получится на этот раз – оппозиция провозгласила себя радикальной. При первом после выборов общении со своими сторонниками лидер оппозиционного блока «Армения», второй Президент РА Роберт Кочарян заявил буквально следующее: «Мы стали парламентской оппозицией и у нас достаточно сил для реализации некоторых наших целей».

Все едины в вопросе разблокирования путей сообщения в регионе

Итак, в парламенте Армении, избранном в столь сложной для страны ситуации, представлены три силы. Одна победившая, с 71 мандатом, две другие – в стане радикальной оппозиции.

Армения маленькая страна, значительный сегмент общества участвует в политических процессах, так что даже без предвыборной агитации и партийных программ было очевидно, что между парламентским большинством и оппозиционными силами имеются острые противоречия, и проявятся они в деятельности законодательного органа. Не секрет – прежде всего это касается вопроса Карабаха.

Заметим: в ходе предвыборной агиткампании оппозиционные блоки «Армения» и «Честь имею» не заявляли, что не принимают трехстороннее заявление, сделанное 9 ноября 2020 года, которым фактически была приостановлена кровопролитная война. Выделяем их потому, что «Гражданский договор» и не мог выступить с подобным заявлением, поскольку под документом стоит подпись и лидера данной партии.

Более того, оппозиция также считает, что пути сообщения в регионе должны быть разблокированы. Хотя пока скобки не раскрыты, очевидно, что оппозиция решение этого вопроса видит в ином ракурсе, нежели подписанный документ и манипуляции Алиева на его основе, «позиция» двуличного мира. Увидим, вероятно, в скором времени, какую задачу ставит в этом вопросе перед собой оппозиция.

Все три силы, вошедшие в парламент, заявили, что вопросы будут решены с учетом интересов Армении. Единодушны они и в вопросе о том, что гарантом безопасности Республики Армения является Российская Федерация, в то же время выступают сторонниками евроинтеграции, развития и углубления сотрудничества с США, Китаем и другими важными акторами мирового политического поля.

…Пленарные заседания Национального Собрания РА проходят в открытом режиме, они транслируются, и любой гражданин имеет возможность проследить, кого делегировал в представительный орган и каких принципов придерживаются их избранники в вопросе защиты интересов Родины…