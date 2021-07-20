Крайне интересно было читать комментарии алиевских карманных СМИ по итогам визита в Ереван и Баку председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Они подобно лакмусовой бумаге высветили истинные цели Баку и Анкары, на которые мы указываем не один десяток лет – уничтожить армянские государства Арцах и Армению.

Все их заявления о якобы готовности к установлению мира и стабильности в регионе – разговоры в пользу бедных и попытка нейтрализовать деятельность мировых держав на пути “ликвидации армянского фактора”.

Мессиджи главы Евросовета не устроили Баку

ЕС, по словам Шарля Мишеля, считает важным для достижения мира и стабильности обсуждение четырех тем:

– исключение агрессивной риторики;

– начало делимитации-демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. При этом ЕС считает, “что было бы полезным отвести войска обеих сторон со спорных территорий, чтобы можно было вести переговоры”;

– обсуждение возможного сотрудничества, в частности, в сфере транспорта;

– возобновление мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и решение вопроса статуса Арцаха.

Он добавил, что “очень осторожно” относится к сохранению культурного наследия, которое может быть решено при поддержке таких организаций, как ЮНЕСКО. «ЕС готов поддержать вас, быть конструктивным и лояльным партнером, помогать вам решать ваши проблемы и продвигать ценности демократии», – отметил Мишель.

Не скажу, что Ереван все вышеперечисленное полностью устраивает. Мы не раз отмечали неприемлемость для Арцаха и Армении закрепления сложившегося после азербайджано-турецкой агрессии 2020г. статуса-кво и начала процесса делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы до вывода ВС Азербайджана с суверенной территории Армении. МИД Армении неоднократно подчеркивал, что применение силы и массовые преступления не могут разрешить нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, имеющей международный мандат.

А процессы делимитации и последующей демаркации границ между Арменией и Азербайджаном должны стать частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, в рамках которого под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ в первую очередь должны быть адресованы вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха.

Однако Баку, заинтересованный в подписании мирного договора и признании территориальной целостности Азербайджана в советских границах, полагая, что тем самым Армения окончательно откажется от Арцаха, буквально взбесился.

“Глава Евросоюза сделал ставку на Ереван… и прилетел в БАКУ с пустыми руками”, – возопил алиевский пропагандистский рупор haqqin.az.

Мало того, что Европа, вопреки утверждениям Алиева о том, что “Нагорного Карабаха больше не существует”, выступила за обсуждение статуса Арцаха (хотя в Баку Шарль Мищель ни разу не произнес названия этого древнего армянской края), так еще и собирается оказать Армении колоссальную финансовую помощь в 2,6 млрд евро на реализацию 7 концептуальных программ – завершение строительства автомагистрали «Север-Юг», укрепление устойчивости южных регионов Армении, развитие малого и среднего бизнеса, поощрение деловой активности и лидерства женщин, решение экологических проблем и стимулирование «зеленой» повестки, развитие инноваций, технологий и науки, формирование водных и образовательных инфраструктур!

“Армении – все, Азербайджану – ничего?!”, – вопрошают в Баку. “Ничего” – это 150 млн евро, кстати.

Страшнее для Азербайджана другое. Несмотря на все попытки Баку доказать, что “Азербайджан стал жертвой агрессии Армении”, несмотря на распространяемые статьи, буклеты, книги о “разрушивших Карабах армянских оккупантах”, Европа дает понять, что знает, кто является агрессором, а кто – жертвой, а также, что демонстрируемые Баку разрушения – есть результат азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха.

И сентенции Баку по поводу предстоящих “восстановительных” работ на оккупированных территориях Арцаха, на которые требуются колоссальные суммы, неуместны. В том числе по причине наличия у алиевского клана гигантских накоплений от продажи каспийских углеводородов, наркотрафика и пр. В т.ч. в оффшорах.

Или Азербайджан действительно обнищал, выложившись на агрессию против Арцаха? Рассчитывал на блицкриг, а воевать пришлось 44 дня, и благодаря героическому сопротивлению армянских солдат азербайджанской военной техники было уничтожено на многие миллионы долларов.

Теперь же выпрашивают у иностранных инвесторов и облагают поборами граждан Азербайджана. Последние, кстати, крайне негативно отнеслись к вынужденным выплатам в созданные Алиевым три фонда – помощи армии, помощи раненым и семьям погибших, помощи в “возрождения Карабаха”. Соцсети пестрят комментами типа “как наворовали у народа, так и платите сами”.

Тогда на какие шиши Баку продолжает покупать новое вооружение, строить аж три международных аэропорта на оккупированных территориях Арцаха, тратить огромные суммы на заказные статьи в иностранных СМИ, в т.ч. российских, на подкупы разного рода чиновников в других странах, на печатание пропагандистской литературы и пр.? Кстати, одну из таких “книжек” с извращениями азерпропа под названием “Карабах до и после оккупации” в Баку вручили Мишелю.

Не прибедняйся, Гейдарыч! Ведешь же переговоры с различными международными компаниями на предмет инвестиций на оккупированных территориях и, по сообщениям твоих рупоров, кое-какие договоренности уже есть.

Ударим “планом Мишеля” по армяно-российским отношениям?

Так или иначе, а озвученные главой Евросовета тезисы в Баку назвали совместным проектом Вашингтона, Парижа и Брюсселя – «планом Мишеля» по аналогии с известным планом Маршалла по помощи Европе после Второй мировой войны и “стратегическом планом освоения Западом Армении”, который “обусловит в буквальном смысле колонизацию армянской экономики со стороны западного капитала”.

“Армения ушла под Запад”, “Ереван отказался от “Зангезурского коридора”, якобы предусмотренного 3-сторонними (Россия, Армения, Азербайджан) соглашениями от 9 ноября 2020г., хотя ни о каком таком коридоре в них не говорится, “европейские эмиссары из Брюсселя не скрывают своих истинных намерений открыть другой коридор для государства-паразита – с выходом на Запад через Грузию”. “Государство-паразит” – это, видимо, Армения, а “другой коридор” – проект “Персидский залив – Черное море”, о котором мы писали в прошлой статье в связи с провокациями Азербайджана у Ерасха близ границы Армении с Нахиджеваном.

Что ж, если говорить о паразитах, то больших паразитов, чем Турция и искусственно созданный ее усилиями вкупе с российскими большевиками т.н. Азербайджан, на свете не сыскать. Сами ничего не создали, живут за счет наворованного, присвоенного, созданного трудом и умами других народов, в т.ч. армянского… Единственное, что умеют, – убивать, грабить, захватывать… Этого у них не отнимешь. Ну и лгать, естественно. В искусстве лжи с Баку и Анкарой вряд ли кто сравнится.

А “пугать” Россию подобными дешевыми заявлениями – несусветная глупость.

Во-первых, Европа о своих планах в отношении Закавказья объявила задолго до визита Мишеля в регион. И президент России о них, без сомнения, в курсе.

Во-вторых, после подписания 3-стороннего соглашения Россия сама неоднократно призывала двух других сопредседателей МГ ОБСЕ – Францию и США поскорее присоединиться в программам гуманитарной помощи пострадавшим от азербайджано-турецкой агрессии.

Уж сколько раз Владимир Путин проводил переговоры с Эммануилом Макроном, в т.ч. по поводу Арцаха!.. Так что планы Европы для него не тайна за семью печатями.

В-третьих, Алиеву лучше вспомнить, сколько трубопроводов проложил Азербайджан через ту же Грузию в обход России. Равно как и транспортных коммуникаций. О том, что сам действует под диктовку Турции, пытающейся выдавить Россию из региона.

Теперь Москве, которую Алиев сам критиковал за помощь Армении, особенно в вопросе восстановления армии, и организовывал акции против российских миротворцев в Арцахе, будет жаловаться на Европу за помощь той же Армении и снова просить помочь, надавить на Ереван?

Посмотрим, что выйдет из сегодняшней встречи Алиева с Путиным…