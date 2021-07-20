На днях открылись две новые инженерные лаборатории «АрМат» в Джавахке. Итого уже семь…



В городе Ниноцминда и селе Олаверд (Ахалкалакский район) 12 и 13 июля, открылись две новые инженерные лаборатории «АрМат».



Программа создания «АрМат» в Ниноцминда была воплощена в жизнь благодаря фонду «Поддержка Джавахку» (благодетели Армен и Татул Карсляны), культурно-образовательному и молодежному центру при Святой Армянской Апостольской Церкви и Союзу Предприятий Передовых Технологий.



На следующий день после открытия инженерной лаборатории в Ниноцминда, при содействии все тех же двух организаций СППТ и ФПД, а также при поддержке благодетелей из Олаверда во главе с представителем ФПД из Перми Григором Ташчяном, была исполнена мечта уже олавердских школьников: в их селе открылась седьмая по счету лаборатория «АрМат» в Джавахке.



На обеих церемониях открытия присутствовали члены попечительского совета ФПД, благодетели, представители духовенства и должностные лица. В ходе мероприятий воспитанники уже действующих в Джавахке лабораторий «АрМат» представили свои работы, свои первые достижения в мире высоких технологий.

В инженерных лабораториях «АрМат» дети от 10 до 18 лет, посредством интерактивных внеклассных курсов, увлекательных конкурсов, инновационных лагерей становятся ближе к техническим наукам и технологиям будущего. И это все – совершенно бесплатно.



Еще одна, скорее сразу две хорошие новости: в ближайшее время по инициативе фонда «Поддержка Джавахку» откроются еще две лаборатории «АрМат» в селах Бежано (Ахалкалакский район) и Гушчи (Цалкинский район).





