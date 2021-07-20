Недавние обстрелы азербайджанских вооруженных сил в районе Ерасх Республики Армения носят преступный характер и становятся регулярными.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сказал Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян, подчеркнув, что об этом свидетельствуют сообщения Минобороны РА, а также сигналы тревоги, поступившие в адрес Защитника прав человека.

«Преступность стрельбы, ведущейся азербайджанскими вооруженными силами, очевидна и на других участках границы Армении, находящихся возле населенных пунктов. Свидетельством этого является гибель военнослужащего ВС Армении, который был убит в Ерасхе 14 июля», – отметил Арман Татоян.

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что вечером 19 июля азербайджанские вооруженные силы, с 18:40, в течение нескольких часов, из стрелкового оружия различного калибра обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Регулярно применялись и минометы.