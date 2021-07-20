Второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян в понедельник отказался от депутатского мандата.

На своей страничке в Facebook он написал, что в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти, высказав убеждение, что сейчас правильней будет уступить место членам команды, каждый из которых станет хорошим законодателем.

«Этим шагом также выражаю согласие со своими соратниками, которые передали мне то мнение, что после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом.

В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от блока, – написал Кочарян. – В то же время, считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент, не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция – это присутствие блока в НС, а я продолжаю оставаться лидером альянса, и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам. Уверен, все будет хорошо».