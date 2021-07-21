Председатель Комиссии по внешним отношениям Сената США Роберт Менендес на слушаниях по утверждению кандидатуры Керри Донфрайда на пост заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии выразил обеспокоенность в связи с отказом администрации президента Джо Байдена от 907-й поправки к Акту о содействии свободе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет «Ай Дата» Америки.

«В настоящее время Азербайджан в результате пограничного спора вторгся на суверенную территорию Армении. О мне кажется, что он продолжит свое агрессивное поведение до тех пор, пока не получат четкого сигнала, что это неприемлемо», – сказал Менендес.

В ответ Донфрайд сказал, что если эта информация подтвердится, он тесно будет сотрудничать с Комитетом по международным отношениям Сената. «Мы должны убедиться, что любая помощь, которую мы оказываем Азербайджану, никоим образом не нарушает баланс сил, и что мы привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта», – сказал Донфрайд.

907-я поправка к Акту о содействии свободе ограничивает помощь США Азербайджану, предусматривая только гуманитарную помощь. Она предполагает, что США не должны оказывать содействия правительству Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и попыток применения силы против Армении и Арцаха.