Конституционный суд Армении опубликовал полный вариант решения по делу об оспаривании результатов внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте Конституционного суда.

Последнюю часть решения Конституционный суд опубликовал 17 июля. Председатель Конституционного суда Арман Диланян заявил, что Конституционный суд постановил решение Центральной избирательной комиссии по итогам внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года, проведенных в Армении оставить без изменений.

Для оспаривания результатов выборов в Конституционный суд обратились четыре политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Родина Армении» и «Зартонк». КС объединил все 4 заявления и рассмотрел их как одно дело.