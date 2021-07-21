На днях Армению посетила французский депутат Европарламента, председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам, глава делегации партии «La Republique en Marche» при Совете Европы Натали Луазо. После официальных встреч она возложил цветы к Вечному огню в память жертв Геноцида армян, заявив: «Весь мир должен признать Геноцид армян, как это сделала Франция».

Армянский народ искренне благодарен Франции и лично госпоже Луазо за добрые слова.

Напомним, что вопрос международного признания и осуждения Геноцида армян в Османской Турции зафиксирован в принятой 23 августа 1990 года Декларации и независимости Армении.

Впрочем, процесс международного признания Геноцида армян начался еще до обретения Арменией независимости. Первым на зверства в отношении армян в Османской Турции, правопреемником которой является современная Турция, откликнулся далекий Уругвай, куда добрались первые едва спасшиеся от смерти армяне. Эта далекая страна еще в 1965 году официально признала и осудила Геноцид армян, приняла закон о Дне памяти его жертв.

Далее в разные годы Геноцид армян признали Россия, Кипр, Греция, Канада, Италия, Ливан, Бельгия, Франция. Последняя не ограничилась признанием факта Геноцида – в 2006г. Национальное Собрание Франции приняло законопроект о криминализации отрицания факта Геноцида армян сродни отрицанию Холокоста.

Геноцид армян признали также Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Нидерланды, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан. Напомним, что Папа Римский Иоанн Павел II стал первым понтификом, признавшим и осудившим Геноцид армян. Факт Геноцида армян признали Чехия, Сирия, Португалия, частично признали США, Испания, Австралия.

Примечательно, что большинство государств, признавших Геноцид армян, состоят в НАТО, членом которого является также Турция.

Турция, путь которой в Евросоюз закрыт за отказ Анкары признать Геноцид армян, и сегодня не отказывается от своей геноцидальной политики. Свидетельством тому – 44-дневная Арцахская война, в которой член НАТО Турция участвовала оружием, военными специалистами, наемниками-убийцами.

Армения уже подала иск в ЕСПЧ, в котором содержится целый букет фактов и обвинений Турции в военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных в отношении армянства Арцаха. Прошлогодняя турко-азербайджанская агрессия по отношению к армянам – продолжение этой геноцидальной политики.

Настало время, чтобы в глазах европейцев, всего прогрессивного человечества еще более проявилась тяжкая вина Турции перед армянским народом. Для нас, армян, это очень важно.

Восстановить историческую справедливость невозможно, но Турция должна знать свое истинное место среди человечества – клеймо совершившего геноцид в отношении другого народа невозможно стереть со страниц политической истории этой страны. И когда лидер, политический деятель той или иной страны упоминает о Геноциде армян – тем более подчеркивает необходимость его признания и осуждения, – это звучит напоминанием Турции об этом клейме.

Зверства Азербайджана в ходе второй Арцахской войны, развязанной им в тандеме с Турцией, известны миру – аудио- видео доказательства в ходе и по окончании боевых действий предоставили мировой общественности сами азербайджанские вояки, не стыдясь содеянного – поступок, многое говорящий о менталитете и уровне развития целого народа.

Азербайджан не делает секрета из того, что на протяжении многих лет политическое руководство этой страны воспитывает армяноненавистническое поколение, генерирует ненависть к армянам и всему армянскому.

Сегодня уже настало время, чтобы мир понял, наконец: огромная вина перед армянским народом лежит на стратегическом партнере Турции – Азербайджане, который вместе с членом НАТО Турцией осенью 2020 года попытался продолжить геноцидальную политику Турции.

Прошлогодняя война была не просто конфликтом, а целой программой, не доведенной до конца независимо от воли агрессоров. Азербайджан и сегодня латентно продолжает эту политику не только в Арцахе, но и вторгся в суверенное пространство Армении, похищает и убивает наших солдат и граждан.

Пора, чтобы страны, уже признавшие Геноцид армян, признали и осудили факт продолжения Турцией этой политики, и что Азербайджан также причастен к этому ужасному преступлению против человечества.

Фактически, Азербайджан и Турция цинично бросили вызов странам, гордящимся демократией и гуманизмом, и ждут ответной реакции…