Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян принял французского депутата Европарламента, председателя подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам, руководителя делегации партии La Republique en Marche в Совете Европы Натали Луазо.

Об этом Арменпресс сообщили в Офисе Омбудсмена.

Арман Татоян представил Натали Луазо факты нарушения прав приграничных жителей Армении, совершаемых вооруженными силами Азербайджана. В частности доказательства того, что на дорогах между селами Сюникской и Гегаркуникской областей не должно быть азербайджанских солдат, флагов и знаков.

Омбудсмен отметил, что азербайджанские военнослужащие регулярно создают проблемы при сборе урожая, крадут скотину, угрожают жителям и так далее.

Эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения права на жизнь, на собственность, права заниматься скотоводством и возможности обеспечивать доход своих семей и других жизненных прав.

В течение встречи Защитник прав человека подробно представил вопрос срочности возвращения армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что представление их как «террористов» или «диверсантов» грубо нарушает все международные требования.

Он отметил, что все военнослужащие армянской стороны, также и захваченные в плен гражданские лица, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий.

Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права пленников и их семей, причиняя им страдания и создавая напряженность в обществе.

Защитник также представил военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе, также и после войны в ноябре-декабре 2020 года. Арман Татоян представил и доказательства того, как власти Азербайджана поощряют антиармянство и убийства армян.

Одно из подтверждений тому – открытие в Баку так называемого «парка трофеев», связанного с войной.

Собеседники достигли договоренности о сотрудничестве в области Защиты прав человека.