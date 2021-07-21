В пятницу, 23 июля, в Токио состоится официальная церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр. Армения в седьмой раз будет представлена отдельной командой на главном летнем фестивале мирового спорта, а с учетом участия отечественных спортсменов также в зимних Играх – это будет 14-й олимпийский старт посланцев нашей страны. По удивительному совпадению, на всех предыдущих Олимпиадах ими было завоевано 14 медалей.

В столице Японии Армения будет представлена 17 спортсменами, которые выступят в соревнованиях по 9 видам спорта.

Под национальным триколором на олимпийские арены выйдут атлет Левон Агасян (тройной прыжок), боксеры Корюн Согомонян (в весовой категории до 52 кг), Оганес Бачков (63 кг) и Арман Дарчинян (75 кг), борцы вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) и Вазген Теванян (65 кг), борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и чемпион Игр 2016 года Артур Алексанян (97 кг), спортивный гимнаст Артур Давтян (выступит в опорном прыжке и упражнении на коне), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), пловцы Варсеник Манучарян (100 метров вольным стилем) и Артур Барсегян (50 и 100 м вольным стилем), стрелок Эльмира Карапетян (пневматический пистолет, дистанция – 10 метров) и тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг) и Симон Мартиросян (до 109 кг).

Первыми из армянских спортсменов в борьбу с квалификационного раунда включатся Эльмира Карапетян и Артур Давтян, старт которых намечен в это воскресенье, в 4 часа утра по ереванскому времени (далее все даты будут приводиться по нашему времени). В тот же день, начиная с 06:15 часов, пройдет финал снайперш, среди участниц которого, надеемся, окажется и Карапетян.

С 7:15 ожидается выход на ринг Оганеса Бачкова, который проведет бой 1/16 финала. Соревнования в его весовой категории продолжатся с 14:06 часов.

В понедельник первые поединки 1/16 финала проведут Корюн Согомонян и Арман Дарчинян, соревнования в весовых категориях которых начнутся соответственно с 06:00 и 07:36 часов, продолжатся – с 12:00 и 13:36. В 06:00 начнутся предварительные схватки в весовой категории Фердинанда Карапетяна. Финал назначен на 14:00.

27 июля в 06:50 на помост выйдут штангистки. Дебют Изабеллы Яйлян ожидается четырьмя часами позже. В 14:00 состоится предварительный заплыв на 100 м вольным стилем с участием Артура Барсегяна.

28 июля на 05:30 намечены полуфиналы плавания на 100 м вольным стилем среди мужчин. В 14:00 состоится женский предварительный заплыв в той же дисциплине.

29 июля с 06:00 и 12:00 пройдут поединки 1/8 финала в весовой категории до 75 кг по боксу. В 05:50 начнется полуфинальный заплыв на 100 м вольным стилем среди женщин. В 06:25 – финал той же дисциплины среди мужчин.

30 июля в 06:00 начнется финал женского плавания на 100 м вольным стилем. В 14:00 – предварительный заплыв на 50 м вольным стилем среди мужчин.

31 июля в 06:00 и 07:03 начнутся поединки 1/8 финала по боксу в весовых категориях до 52 и 63 кг, которые продолжатся в 12:00 и 13:03. В 06:10 стартует полуфинал мужского плавания на 50 м вольным стилем.

1 августа на 05:30 намечен финальный заплыв мужчин на дистанции 50 м вольным стилем. В 06:00 стартует турнир борцов греко-римского стиля в весовой категории до 60 кг, полуфиналы которого состоятся в тот же день в 13:15 часов. С утра, с 1/8 финала, начнет выступления Армен Меликян. С 07:18 и 13:18 пройдут четвертьфиналы боксерского турнира в весовой категории до 75 кг. В 13:44 начнется финал упражнения на коне соревнований по спортивной гимнастике, в котором надеемся увидеть Артура Давтяна.

2 августа в 06:00 состоятся утешительные поединки турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. В 14:15 и 14:35 борцы этой весовой категории определят призеров и победителя данной весовой категории. В 06:45 и 07:15 стартуют соревнования в весовой категории до 77 и 97 кг с участием соответственно Карапета Чаляна и Артура Алексаняна, которые вступят в борьбу с 1/8 финала. В 13:54 начнется финал мужских гимнастических соревнований по опорным прыжкам.

3 августа в 04:00 начнется квалификация мужских соревнований по тройным прыжкам с участием Левона Агасяна. В 06:00 стартуют поединки 1/4 финала по боксу в весовой категории до 52 кг, которые продолжатся в 12:30. С 06:48 и 13:18 четвертьфинальные встречи проведут боксеры весовой категории до 63 кг.

В 06:00 и 06:30 намечены утешительные поединки по греко-римской борьбе в весовых категориях до 77 и 97 кг. С 06:45 первый поединок в 1/8 финала проведет борец того же стиля Карен Асланян (67 кг). В 13:15 начнутся полуфиналы этой весовой категории. В 14:15 и 14:55 пройдут поединки за бронзовую медаль, а в 14:35 и 15:15 – финалы весовых категорий до 77 и 97 кг. В 08:50 в борьбу вступят штангисты, заявленные в весовой категории до 109 кг. Среди них будет Симон Мартиросян.

4 августа в 07:00, 14:15 и 14:35 пройдут призовые поединки и финал весовой категории до 67 кг по греко-римской борьбе. С 06:45 выступления начнет борец вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг), полуфиналы в весовой категории которого назначены на 13:15.

5 августа в 06:00 мы увидим утешительные поединки борцов-вольников в весовой категории до 57 кг, в 14:15 – у них поединки за 3 место, а в 14:35 – финал. В 06:00 – финал мужских соревнований по тройным прыжкам. В 09:30 и 09:48 пройдут полуфиналы по боксу в весовой категории до 52 кг, а в 10:03 и 10:18 – категории до 75 кг.

6 августа в 06:45 поединком 1/8 финала в Олимпиаде дебютирует борец вольного стиля Вазген Теванян (65 кг). Полуфиналы в его весовой категории намечены на 13:15. В 09:32 и 09:47 пройдут полуфиналы по боксу в весовой категории до 63 кг.

7 августа в 09:00 и 09:45 начнутся финальные поединки боксеров, выступающих в весовых категориях до 52 и 75 кг. В 13:45, 14:30 и 14:45 пройдут призовые поединки и финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

8 августа в 09:15 начнется финальная встреча боксеров, выступающих в весовой категории до 63 кг.