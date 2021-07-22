По крайней мере 9 зарубежных армян примут участие в стартующих 23 июля в Токио XXXII Летних Олимпийских играх.

Наши соотечественники представляют 7 стран и выступят в соревнованиях по стольким же видам спорта. На олимпийские арены выйдут Ален Апраамян (Уругвай, дзюдо, весовая категория – свыше 81 кг), Беник Абраамян (Грузия, толкание ядра), Артур Далалоян (Россия, спортивная гимнастика), Айк Мнацаканян (Болгария, греко-римская борьба, 77 кг), Карен Хачанов (Россия, теннис), Саргис Мартиросян (Австрия, тяжелая атлетика, до 109 кг), Гаяне Ростамян (Иран, стрельба из ружья), Армине Садеджян (Иран, стрельба из ружья), Эдуард Согомонян (Бразилия, греко-римская борьба, 130 кг). В заявках разных команд значатся еще несколько спортсменов с фамилиями на армянский лад, однако нам не удалось найти достоверную информацию о биографии данных атлетов. Именно поэтому мы пока не включили их в представленный список.

Напомним, что на этой Олимпиаде Армению представят 17 спортсменов, которые проявят себя в 9 видах спорта. По данным МОК, в Олимпийских играх примут участие 11 тысяч 652 атлета из 207 стран.