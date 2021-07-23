21-летний арташатский гроссмейстер Айк Мартиросян одержал очередную победу на розыгрыше Кубка мира по шахматам в Сочи.

В первой партии 1/16 финала наш соотечественник белыми фигурами на 48 ходу одолел хорвата Анте Бркича. Сегодня соперники проведут вторую партию, в которой армянский шахматист будет играть черными. Победа в этой встрече и, даже, ничья выведут Мартиросяна в следующий этап. При ином результате игроки продолжат борьбу на тай-брейке.

На предыдущих этапах Мартиросян выиграл у замбийца Читумбо Мвали (3:1), турка Мустафу Йылмаза (1,5:0,5) и азербайджанца Шахрияра Мамедъярова (2,5:1,5).