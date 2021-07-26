На одном из важнейших мировых оперных событий – Глайндборнском фестивале (Glyndebourne Festival Opera) ожидается замечательная премьера. 1 августа, в сопровождении Лондонского филармонического оркестра на сцену поднимется опера Джузеппе Верди «Луиза Миллер», где заглавную партию (Луиза) исполнит наша известная соотечественница, оперная певица, сопрано Мане Галоян.

Мане уже семь лет живет и работает за рубежом: она выступала и сотрудничала с различными оркестрами (в частности, Симфоническим оркестром Далласа – Dallas Symphony Orchestra), работала в Цюрихском оперном театре (Opernhaus Zürich), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Гавайском оперном театре ( Hawaii Opera Theatre), Хьюстон Гранд Опера (Houston Grand Opera), Обществе камерной музыки Линкольн-центра (Chamber Music Society of Lincoln Center) и многих других престижных оперных площадках.

Мане Галоян – выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, класс проф. Сусанны Мартиросян. За ее плечами – множество побед на международных конкурсах. В 2009 году она одержала победу на фестивале-конкурсе «Возрождение» в Гюмри (Армения).

В 2013 году стала обладательницей Золотой медали VII открытых юношеских Дельфийских игр в Казахстане, была награждена премией Президента Армении и завоевала второе место на VI Международном конкурсе певцов «Санкт-Петербург». В 2014-м певица прошла отбор в Молодежную оперную студию Хьюстонской оперы (США), где пела три года.

В том же году стала призером 33-го Международного конкурса вокалистов «Ганс Габор – Бельведер» в Дюссельдорфе, завоевала победу на VII Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой в Астане (Казахстан) и получила четвертую премию на VI Китайском международном конкурсе вокалистов в Нинбо.

В 2015 году одержала победу на XXVII Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Элеонор Макколлум Concertsofarias в Хьюстонской опере. В том же году стала лауреатом XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского (третья премия и бронзовая медаль в номинации «Сольное пение. Женский вокал»).

Одна из редко звучащих опер Верди

Опера «Луиза Миллер» редко звучит, несмотря на свою популярность, а потому ее новая постановка само по себе событие. Режиссер спектакля – Кристоф Лой (Christof Loy), дирижировать оркестром будут Энрике Маццола (Enrique Mazzola), а также Джонатан Блоксхэм (Jonathan Bloxham-19, 22, 25 и 29 августа). «Луиза Миллер» — первая социальная драма в творчестве Верди и одна из первых в европейской музыке вообще. В основу оперы лёг сюжет пьесы «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера.

Деревенская девочка Луиза влюбилась в таинственного незнакомца Карло. Но на самом деле Карло – это Рудольф, сын коварного графа-братоубийцы Вальтера, у которого гораздо более амбициозные планы относительно невесты своего единственного сына. Похищение, шантаж и убийство следуют за трагедией, подпитываемой завистью и страстью. Это человеческая драма, которая завершается смертью влюбленных, богатая эмоциями, где переплетаются темы любви, семьи и классового конфликта.

Нам удалось связаться с Мане Галоян, которая рассказала нам о своей работе за рубежом и поделилась некоторыми подробностями грядущей премьеры.

– На Глайндборнском фестивале я буду выступать в качестве приглашенного артиста. Это оперная компания, основной сезон которой приходится на лето, когда показывается много спектаклей. Впрочем, осенью и зимой он тоже работает, но не столь интенсивно. Это ежегодный оперный фестиваль, который проходит в Англии, в имении Глайндборн, что в графстве Восточный Сассекс.

Владелец имения Джон Кристи был большим поклонником музыки: он устраивал в своём доме любительские оперные спектакли. А со временем уровень мероприятий стал повышаться и уже 1934 году состоялся первый фестиваль профессионального уровня. После этого Глайндборнский фестиваль стал одним из важнейших событий в мире оперы. Его основным оркестром был Королевский филармонический оркестр (1947-1963 гг.), а с 1964 – Лондонский филармонический оркестр.

Лучшие режиссеры ставят для него спектакли, приглашаются известные дирижеры и артисты. Люди очень любят этот фестиваль, с удовольствием приезжают: здесь очень красиво, работают профессионалы и все спокойно в рабочем плане – нет нервотрепки, и ты само собой выступаешь наилучшим образом. Очень комфортная среда. Впервые на этом фестивале я выступила в 2018 году – пела «Травиату».

– Ты исполняла самые различные оперные партии, но образ какой героини тебе близок больше всего?

– Что интересно, все женские оперные образы – страдалицы, притесняемые или мужчинами, или обществом. Это мне, как современной женщине, не понятно. Судьбы у них трагические – они практически все в конце умирают. Вот и Луиза Миллер – одинокая слабая девушка, становится жертвой мужских интриг: на протяжении всего действа ей причиняют страдания, а потом отравляют. «Луиза Миллер» – самая сложная из всех оперных партий, которые я пела. Вообще для лирического сопрано это самая трудная опера. После каждой репетиции я разбитая возвращаюсь домой и засыпаю. Так что, я тоже «страдаю». А если отбросить шутки, то думаю, что у каждого артиста есть самые разнообразные оттенки характера, которые можно использовать для той или иной роли. Но так, чтобы сказать, что тот или иной оперный образ мне очень близок – нет. Очень люблю партию Виолетты из «Травиаты» – она хорошо «садится» на мой голос.

– Где ты работаешь в данное время?

– Сейчас моя основная работа – в Немецкой опере в Берлине (Deutsche Oper Berlin). С прошлого года я являюсь членом ее ансамбля. Это очень большой театр и очень хороший. У меня есть возможность, что очень важно для людей нашей профессии, принимать другие предложения и выступать на иных сценах. Вообще принято, что если ты член ансамбля – являешься как бы «собственностью» коллектива и не имеешь права выступать где-то еще. Но здесь так, хотя таких театров мало, где у артистов есть «льготы».

– Как юной девушке из Гюмри покорились известные сцены мира? Что стало толчком к твоей зарубежной карьере?

– Я себя считаю очень удачливой. Еще с детства. Мне очень повезло. У меня были самые лучшие педагоги, начиная с моей первой учительницы в Гюмри – Еразик Арутюнян. Большую роль в моем становлении сыграли мои тети – сестры отца.

Одна из них, тетя Нара, меня всегда подталкивала: ради меня она, 25 лет не играя, снова села за фортепиано, потому что у меня не было аккомпаниатора и я не могла участвовать в конкурсах. Потом уже в консерватории я встретилась с моим педагогом Сусанной Арутюнян и она везде ездила со мной на конкурсы – за свой счет.

В 2013 году на VI Международном конкурсе оперных певцов “Санкт-Петербург”, проводимом по инициативе известной певицы, народной артистки СССР, профессора СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова Ирины Богачевой, мы познакомились с одним из членов жюри – Дайаной Зола. Она теперь очень известная фигура в «Метрополитен-опера», но тогда она работала в хьюстонской «Гранд-Опере» – была директором молодежной программы, а затем художественным руководителем этого театра.

Rehearsal of Luisa Miller by Verdi, at Glyndebourne, part of Festival 2021. 7 July 2021.

Если бы Сусанна Арамовна не познакомилась с Дайаной Зола, не наладила бы контакты, я бы вряд ли попала в Молодежную оперную студию Хьюстонской оперы. Да, я очень понравилась г-же Зола своим выступлением на конкурсе (я завоевала 2 премию), но думаю, что просто звезды сошлись таким образом.

Вначале я была приглашена на неделю в летнюю школу, а затем уже стала участником молодежной программы. И отсюда все пошло: там я познакомилась с нью-йоркским агентством IMG Artists. Я очень благодарна судьбе за все, что она мне дала. В том числе, за тот период, когда пела в гюмрийском хоре «Тирамайр Айастан» под руководством Роберта Млкеяна, а также за приобретенный опыт, знакомства, поддержку, которую мне оказывали люди на моем пути.