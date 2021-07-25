Гроссмейстер Айк Мартиросян близок к преодолению еще одного этапа розыгрыша Кубка мира по шахматам

В первой партии 1/8 финала наш шахматист черными фигурами на 61 ходу одолел иранца Амина Табатабайя. Вторую партию по правилам классических шахмат соперники проведут завтра. Мартиросян будет играть белыми. Он уже оставил за бортом проходящего в Сочи турнира замбийца Читумбо Мвали (3:1), турка Мустафу Йылмаза (1,5:0,5), азербайджанца Шахрияра Мамедъярова (2,5:1,5) и хорвата Анте Бркича (1,5:0,5).

На этом турнире Армению представляли также Габриэль Саргсян, Шант Саргсян, Оганес Габузян и Элина Даниелян, выбывшие из борьбы. А победитель предыдущего розыгрыша Кубка мира Левон Аронян, как сообщалось из-за проблем со здоровьем, так и не смог приступить к защите титула.