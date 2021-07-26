14 июля на территории крепости общины Берд Тавушской области возобновились археологические раскопки. Для проведения этих работ постановлением правительства от 10 декабря ГНКО «Институт археологии и этнографии» было выделено 10 млн 66 000 драмов из сэкономленной части бюджета Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2020 год. К работам привлечены и местные жители.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью и информации Министерства образования и науки РА.

Изучение крепости Тавуш показало, что сохранились следующие строения: цитадель крепости, церковь, расположенная на ее северо-восточном склоне, часть предполагаемого канала в юго-западной части крепости, старинное поселение. Этот проект, направленный на сохранение памятника, предусматривает одновременные археологические раскопки у входа в цитадель замка, а также в северной и в южной частях церкви.

Цель проекта – расширить ранее раскопанные участки, раскрыть возможные постройки на северо-восточных склонах крепости, раскопать культурные слои территории, прилегающей к церкви.

«В прошлом году мы работали на двух участках – в цитадели и в нижней крепости. До войны, когда работы были остановлены, нам удалось завершить раскопки церкви. Сейчас мы работаем в районе цитадели. Мы хотим открыть вход в цитадель. Он пока не обнаружен», – рассказал Тигран Алексанян, научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук РА. По его словам, обнаружены барельефные камни, множество горшков и разной глиняной посуды, покрытые известью полы.

«Но особенно интересен хачкар, обнаруженный в слое, вероятно, XII-XIII вв. Присутствие здесь хачкара, конечно, необычно, но это очень интересная и важная находка», – сказал Тигран Алексанян.

После окончания раскопок в общине Берд в Тавушской области ожидается развитие археологического туризма.

Первые археологические раскопки в районе Тавушской крепости проводились в 1986 – 1988 годах под руководством Айка Есаяна.