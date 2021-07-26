В конце минувшей недели Центральная избирательная комиссия утвердила и обнародовала решение о регистрации и предоставлении мандатов депутатам Национального Собрания РА VIII созыва, избранных по итогам состоявшихся 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Итак, интересы электората правящей партии «Гражданский договор» будут представлять в Национальном Собрании Хачатур Сукиасян, Лена Назарян, Ален Симонян, Арпине Давоян, Арсен Торосян, Назели Багдасарян, Рубен Рубинян, Гурген Арсенян, Гурген Мелконян, Акоп Аршакян, Эрикназ Тигранян, Айк Конджорян, Арусяк Джулакян, Эдуард Агаджанян, Андраник Кочарян, Мария Карапетян, Бабкен Тунян, Ширак Торосян, Цовинар Варданян, Ваагн Овакимян, Геворк Папоян, Рипсиме Григорян, Виген Хачатрян, Владимир Варданян, Сона Казарян, Заруи Батоян, Лилит Степанян, Карен Амбарцумян, Вилен Габриелян, Мери Галстян, Сисак Габриелян, Армен Хачатрян, Татевик Гаспарян, Вагаршак Акопян, Айк Саркисян, Арусяк Манавазян, Сергей Багратян, Тагуи Казарян, Грачья Акопян, Матевос Асатрян, Лусине Бадалян, Ваге Галумян, Седрак Тевонян, Кристине Погосян, Сергей Мовсисян, Арман Егоян, Алхас Казарян, Трдат Саркисян, Арен Мкртчян, Марина Казарян, Нарек Зейналян, Артур Ованнисян, Ануш Беглоян, Овик Агазарян, Нарек Бабаян, Эмма Палян, Акоп Асланян, Лилит Минасян, Нарек Григорян, Ваагн Алексанян, Асмик Акопян, Нарек Каграманян, Давид Даниелян, Мариам Погосян, Артур Давтян, Саркис Ханданян, Рипсиме Унанян, Айк Цирунян.

Еще три человека избраны из первой части общегосударственного списка партии – представители национальных меньшинств – Рустам Бакоян (езидская община), Алексей Сандыков (русская община), Князь Гасанов (курдская община). Все трое были депутатами НС и VII созыва.

Напомним, что список депутатов от партии «Гражданский договор» приобрел окончательный вид после того, как 17 человек отказались от мандатов – по всей вероятности, в связи с предстоящим назначением на работу в органы исполнительной власти.

Еще трое отказались от мандатов из оппозиционного блока «Армения», после чего во фракции оказались следующие народные избранники: Ишхан Сагателян, Анна Григорян, Ваге Акопян, Армен Геворкян, Лилит Галстян, Армен Рустамян, Сейран Оганян, Элинар Варданян, Арцвик Минасян, Артур Казинян, Кристине Варданян, Гегам Манукян, Агван Варданян, Агнеса Хамоян, Андраник Теванян, Мхитар Закарян, Рипсиме Стамбулян, Ашот Симонян, Армен Чарчян, Елена Киракосян, Давид Седракян, Арменуи Кюрегян, Арам Вардеванян, Тадевос Аветисян, Артур Саркисян, Артур Хачатрян, Арегназ Манукян, Гегам Назарян.

Еще один представитель национальных меньшинств – Земфира Мирзоева (ассирийская община), – избрана по первой части общегосударственного списка блока «Армения».

А вот другая оппозиционная фракция, «Честь имею» распределение полученных мандатов решила следующим образом: никто от мандатов не отказался, и первые семь номеров списка будут представлять интересы своих избирателей в представительном органе. Это Артур Ванецян, Тарон Маркарян, Анна Мкртчян, Ишхан Закарян, Айк Мамиджанян, Тагуи Товмасян и Тигран Абрамян

Во всех трех фракциях есть деятели, имеющие опыт законотворческой деятельности. В блоке «Армения», например, – семь членов АРФ «Дашнакцутюн», из которых минимум трое были депутатами нескольких созывов НС.

Как всегда, и на этот раз в зале Национального Собрания бок о бок окажутся близкие родственники, друзья, товарищи, члены семьи, бизнесмены, журналисты, военные, даже бывший комсомольский функционер.

Фракции уже избрали лидеров: «Гражданский договор» – Айка Конджоряна, блок «Армения» – экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна, блок «Честь имею» – экс-директора Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна. Они не будут избираться Национальным Собранием, просто фракции, в качестве своего выбора, выступят с заявлениями на первом пленарном заседании.

Сложилось так, что во главе двух оппозиционных фракций оказались генералы.

Известно также, что на этот раз торжественная церемония вручения мандатов народного доверия избранникам не состоится. Причина неизвестна, можно лишь строить предположения. По всей вероятности, причитающиеся фракциям мандаты ЦИК вручит лидерам, те, в свою очередь – депутатам.

Что касается первого пленарного заседания, то оно, решением Центризбиркома, состоится 2 августа, ибо, согласно закону, в случае проведения внеочередных выборов в Национальное Собрание первое заседание созывается во второй понедельник после формирования вновь избранного Национального собрания в 10:00.

Поскольку в момент открытия первого пленарного заседания новоизбранного парламента НС не будет иметь ни спикера, ни заместителей, до момента их избрания на заседании будет председательствовать самый старший по возрасту депутат. Эту почетную обязанность уже несколько раз успешно выполнял Князь Гасанов. По всей вероятности, и на этот раз первое заседание нового парламента откроет представитель курдской общины Армении.

«РА» специально, не экономя ограниченное газетное пространство, опубликовала полный список народных избранников нового созыва НС, ибо в ближайшие годы, в тяжелый для Армении период, на этих людей возлагается ответственность за судьбу Родины – естественно, совместно с новым правительством. Вне зависимости от политической и геополитической ориентации.