Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Японии, посетил Агентство ядерного регулирования Японии и встретился с президентом агентства Фукетой Тоёши.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА. Президент Саргсян и Фукета Тоёши обсудили вопросы сотрудничества в области ядерной безопасности.

Глава Агентства по ядерному регулированию Японии выразил готовность сотрудничать с Арменией, отметив, что они постоянно оснащают АЭС новым оборудованием, адаптируя их к рискам, и их опыт в этой сфере может быть поучительным и полезным и для партнеров.

Касаясь направлений сотрудничества, стороны особо выделили области регулирования ядерной безопасности, ядерного топлива, обращения с ядерными отходами, а также проведение совместных исследований в области ядерной физики. Для развития сотрудничества будут взаимные визиты и программы обмена специалистами данной области.

Агентство по ядерному регулированию Японии – это государственный орган, созданный для обеспечения ядерной безопасности страны после аварии на АЭС Фукусима-дайити, произошедшей в 2012 году.