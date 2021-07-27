Школьник из Армении Геворг Аванесян на 32-й Международной олимпиаде по биологии заслужил серебряную медаль.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

Олимпиада, организованная Португалией, проходила в онлайн формате в Ереванской средней школе №118 с 18 по 23 июля. В экспериментальном и теоретическом этапах олимпиады, участие приняли 304 учащихся из 76 стран.

Армянскую команду представляли 4 учащихся: Геворг Аванесян, Арман Айрапетян, Ваге Габриелян и Астхик Арутюнян.

Сборную Армении возглавили Гаяне Гукасян из ЕГУ, Седа Марутян, Ева Согоян из АГПУ, Самвел Пипоян, Арен Петросян и Мгер Кургинян из ЕГМУ.

На церемонии закрытия онлайн-олимпиады главный координатор оргкомитета португальской команды Хосе Антонио Матос передал виртуальный кубок координатору 33-й Международной биологической олимпиады. Следующая олимпиада пройдет в Армении. Уже ведутся подготовительные работы.

На 31-й Международной олимпиаде по биологии сборная Армении завоевала одну бронзовую медаль (Мгер Кургинян, старшая школа «Гераци»).