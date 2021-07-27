Представляющий Чехию армянский борец Артур Саркисян завоевал в Будапеште бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

В предварительных поединках весовой категории до 110 кг он победил узбека Отабека Холмурзаева (5:0) и турка Джемаля Юсуфа Бакира (4:1), однако в полуфинале уступил немецкому подданному Никите Овсяникову. В поединке за бронзовую медаль Саркисян вырвал победу у американца Джеймса Энтони Маллена со счетом 5:4. Саркисян занимается борьбой с 5 лет. Он четырежды становился чемпионом Чехии в разных возрастных категориях.

Посланцы Армении на этом чемпионате остались без наград.