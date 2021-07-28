Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении выступило с заявлением по поводу очередного посягательства Азербайджана на суверенитет Армении.

«Арменпресс» представляет сообщение.

«Этой ночью Азербайджан в очередной раз посягнул на суверенитет Республики Армения, вновь спровоцировав боевые действия и совершив наступление на армяно-азербайджанской границе.

К несчастью, в результате азербайджанской вооруженной провокации у нас есть жертвы и раненые.

Президент республики выражает глубокие соболезнования родным и близким наших погибших военнослужащих и желает скорейшего выздоровления раненым.

«Будучи уверенным, что наши Вооруженные силы способны адекватно реагировать на военные провокации Азербайджана, президент Республики выражает свою поддержку нашей Армии, а также всем другим структурам, обеспечивающим безопасность и защиту наших границ и населения нашей страны».