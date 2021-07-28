В Баку 28 июля продолжается судебный процесс по делу, сфабрикованному против армянских военнопленных Давида Давтяна и Геворга Суджяна, которых Азербайджан обвиняет в “шпионаже и незаконном пересечении границы”.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, прокурор потребовал для армянских военнопленных 16 лет лишения свободы.

Азербайджан продолжает не выполнять 2020 год положения трехстороннего заявления от 9 ноября, в частности о возвращении пленных.

В 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября, подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджанской Республики и президентом Российской Федерации отмечается, что должен быть произведен возврат военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также обмен телами погибших, однако до сих пор Азербайджан не выполнил свои обязательства.