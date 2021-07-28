Власти Азербайджана действуют с вопиющим нарушением международных правил, и они несут ответственность за гибель трех армянских военнослужащих, убитых в Гегаркунике, за нарушение их права на жизнь и причинение вреда здоровью раненых военнослужащих.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По словам Татояна, в основе всего этого лежат факты, что вооруженные силы Азербайджана:

Проникли в Армении и незаконно размещены на ее суверенной территории – в Гегаркунике и Сюнике; После 9-го ноября 2020 г. они физически присутствуют на землях, которые юридически на правах собственности принадлежат жителям Республики Армения или являются общинной собственностью; Периодически стреляют в направлении сел и создают реальную угрозу для жизни и здоровья гражданских лиц – жителей приграничных сел, наносят вред их имуществу и скотине; Ведут незаконные действия в отношении гражданских лиц – жителей приграничных сел: крадут их скотину, пытаются людей лишать свободы, угрожают огнестрельным оружием, препятствуют сельскохозяйственным работам и т.д. Вследствие их присутствия на дорогах в непосредственной близости от сел и между общинами ограничено свободное передвижение людей.

“Ко всему этому прибавляется еще и то, что, как официально заявляют азербайджанские власти, их вооруженные нападения, угрозы войны направлены на оказание запрещенного международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ”, – добавил Арман Татоян.