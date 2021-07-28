На днях на слушаниях по утверждению кандидатуры Керри Донфрайда на пост заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии кандидат на этот высокий государственный пост заявил, что если подтвердится информация о том, что Азербайджан в результате пограничного спора вторгся на суверенную территорию Армении, то он будет тесно сотрудничать с Комитетом по международным отношениям Сената.

Отметим, что господин Донфрайд ответил на вопрос председателя Комиссии по внешним отношениям Сената США Роберта Менендеса, выразившего обеспокоенность в связи с отказом администрации Байдена от 907 поправки к Акту о содействии свободе.

Напомним, что 907-я поправка к Акту о содействии свободе ограничивает помощь США Азербайджану, предусматривая только гуманитарную помощь. Она предполагает, что США не должны оказывать содействия правительству Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и попыток применения силы против Армении и Арцаха.

Уже известно, что президент Байден решил отменить эту поправку и оказать помощь Азербайджану.

В Армении, особенно после 44-дневной войны, мягко говоря, не приветствовали это решение, воспринимая как стимуляция Азербайджана за содеянное в Нагорном Карабахе, а теперь и на суверенной территории Армении, но особенно не протестовали – каждая страна сама решает, кого стимулировать и за что, кого нет, особенно в случае такой супердержавы, как США.

Да, еще господин Менендес заявил: большая ошибка, когда при определенных действиях не уточняется, которая из сторон агрессор.

Жаль, очень жаль, что в участвующих с 1992 года (сначала в составе Совета министров иностранных дел Совета ОБСЕ, а с 1997 года, когда окончательно была сформирована Минская группа ОБСЕ – в статусе ее сопредседателя) США только сейчас задаются важнейшим вопросом: кто, собственно, агрессор – Азербайджан или Армения.

При посредничестве МГ ОБСЕ за минувшие годы состоялись десятки встреч между главами конфликтующих государств, министрами иностранных дел, обсуждались несколько фундаментальных пакетов урегулирования. И за каждой такой встречей следовали заявления сопредседателей, в которых, увы, ставился знак равенства между Арменией и Азербайджаном. Что, не ведали, что творится в регионе?

С того момента, когда противоречащие друг другу нормы международного права – сохранение территориальной целостности и право наций на самоопределение, – были заложены в основу урегулирования, само урегулирование было загнано в тупик. Это прекрасно понимают и сопредседатели, и конфликтующие стороны. Одна – за право жить на родине, другая – за сохранение побольше территорий. И долгие годы переговоры шли вокруг этих принципов.

На всем протяжении этого времени Азербайджан постоянно нарушал заключенное в 1994 году соглашение о перемирии. Сопредседатели адресовали призывы к сдержанности и Армении. В 2016 году, когда шли переговоры по урегулированию, Азербайджан развязал кровопролитную войну и остался безнаказанным. И совершил новое преступление в отношении армянского народа. В 2020 году при неприкрытом содействии члена НАТО Турции напал на Нагорный Карабах, провозгласивший самоопределение в строгом соответствии с международным правом.

Кстати, участия в этой войне стратегического партнера США Турции коснулся и Госдеп США в документе, именуемом «Доклад о защите прав человека в 2020 году»: мол, с помощью Турции Азербайджан восстановил свой контроль над четырьмя районами НК, а после 9 ноября – еще тремя.

Конечно, в докладе нет и намека на агрессию ни Турции, ни Азербайджана. Сухие факты, за которыми – сломанные судьбы сотен тысяч армян и их семей.

Для США, около трех десятков лет занимающегося урегулированием Карабахского конфликта, озвучивание вопроса определения агрессора – новый подход, возможно, даже оправдание – почему страна-сопредседатель в течение 44 дней не могла остановить кровопролитную войну, спровоцированную при активном участии ее стратегического партнера Турции. Войну, в ходе которой враг безжалостно истреблял и мирное население, при помощи Турции продолжая ее геноцидальную политику.

Фактов много, со временем все получит достойную оценку. Таков закон природы, который никто не отменял.

Возвращаясь же к заявлению господина Донфрайда «Если эта информация подтвердится» о том, что в результате пограничного спора Азебайджан вторгся на суверенную территорию Армении, позвольте выразить удивление – неужели посольство США в Армении не уведомило свою страну о том, что творится здесь начиная с 12 мая. Тем более, что госпожа посол лично побывала и в Сюнике, и в Гегаркунике, в отношении которых большие, захватнические притязания предъявляет политическое руководство Азербайджана: начертав для себя некие непонятные карты, оно начало предъявлять территориальные претензии уже независимой Армении.

Не приходится сомневаться, что диппредставительства разных стран, аккредитованные в Армении, искренне смеются над прожорливым аппетитом президента Азербайджана Алиева, с которым, заметим, мировое сообщество призывает заключить мирный договор. Смеются, потому что в диппредставительствах работают люди, прекрасно знающие и историю региона, и подлинные причины конфликта.

Но нам не до смеха.

И на протяжении 44-дневной войны, и начиная с 12 мая, когда азербайджанские войска вторглись на суверенную армянскую территорию, захватили все важные стратегические высоты, каждый Божий день терроризируют мирное население, берут в плен и убивают наших солдат, Азербайджан нарушил также принцип исключения применения силы и угрозы силы. А нарушение этого принципа – проявление агрессии.

Пора, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ (которая, надеемся, вопреки провокационным заявлениям Алиева продолжит заниматься урегулированием проблемы) – США, Россия и Франция, – наконец-то проявили гражданское мужество и назвали вещи своими именами. Азербайджан агрессор, со всеми вытекающими из этого последствиями.