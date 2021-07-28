Министерство обороны Армении ввело в обращение проект “Об объявлении учебных сборов”, предусматривающий проведение с 15 сентября по 15 декабря 2021 года учебно-тренировочных сборов резервистов.

Об этом «Арменпресс» уведомился с совместного сайта по размещению проектов правовых актов. Минобороны предлагает объявить трехмесячные учебно-тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава первой группы резервистов сроком на три месяца, с 15 сентября 2021 года по 15 декабря.

Учебные боры объявляются для граждан, состоящих на учете в резерве с целью: 1) повышения воинской квалификации, 2) профессиональной подготовки, 3) профессиональной переподготовки, 4) подготовки офицеров запаса с высшим образованием.

Всего в сборах будет задействовано 869 граждан, из них 576 рядовых, 107 унтер-офицеров, 186 офицеров запаса.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: