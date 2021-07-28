Пловчиха Варсеник Манучарян не сумела квалифицироваться в полуфинал женских олимпийских соревнований на дистанции 100 метров вольным стилем.

Наша спортсменка показала всего лишь шестой результат среди 8 участниц второго заплыва предварительного этапа соревнования. Она финишировала с показателем 59,18 секунд. Это на 0,18 секунд хуже личного рекорда Манучарян.

Первое место заняла представительница Северной Македонии Миа Еминова-Блажевская (57,19). В общем зачете армянка 45-я среди 51 вышедших на старт спортсменок. Борьбу за медали продолжают 16 лучших атлеток по итогам всех 7 квалификационных заплывов.

Варсеник Манучарян наряду с Оганесом Бачковым была одним из знаменосцев делегации Армении на параде открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее в аналогичных соревнованиях среди мужчин Артур Барсегян, заняв 38 место среди 70 участников, тоже не прошел в полуфинал. Он установил рекорд Армении – 49,78 секунд. 30 июля Артур примет участие также в предварительном заплыве на 50 м вольным стилем.