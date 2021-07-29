29 июля около 3 часов ночи подразделения Вооруженных сил Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям.

Как передает Арменпресс, Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны Республики Армения сообщает, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен.

По состоянию на 07:00 ситуация спокойная, стрельбы нет. Однако около 8:40 утра подразделения вооруженных сил Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий ВС Армении получил ранение. В настоящее время ситуация стабильная. МО Армении.