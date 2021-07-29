Ванадзорский боксер Арман Дарчинян с победы начал выступления на Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 75 кг он в целом уверенно победил словака Андрея Чемеза. Относительно равная борьба развернулась только в первом раунде. В двух последующих 26-летний армянский спортсмен имел ощутимое преимущество над соперником.

В итоге рефери единогласно отдали предпочтение нашему боксеру. В четвертьфинале соперником Дарчиняна будет филиппинец Эумир Марсиал. Встреча состоится 1 августа в 07:36 по ереванскому времени.

Победитель пары обеспечит минимум бронзовую медаль. Согласно жеребьевке, Дарчинян не имел соперника в 1/16 финала.

В случае успеха он превзойдет своего дядю – знаменитого боксера-профессионала Вахтанга Дарчиняна – по результату, показанному на Олимпийских играх. Как известно, Вик занял только 5 место на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.